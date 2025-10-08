VaiOnline
Il caso.
09 ottobre 2025 alle 00:40

Chi cerca posteggio causa il 30% degli ingorghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È un concetto che ormai è entrato nella testa di tutti: il traffico si genera anche per la manca di parcheggi. Meno posti ci sono, soprattutto nelle vicinanze delle strade commerciali, più gli automobilisti girano alla ricerca di un parcheggio. Quello che accade ogni weekend in centro, tra il Largo e piazza Matteotti, è l’emblema di questo problema: per avere un’idea della grandezza del fenomeno, circa il 30% del traffico in Italia viene generato da automobilisti alla ricerca di un parcheggio (rivela l’Osservatorio di Aipark). E Cagliari non fa differenza. Eppure l’amministrazione comunale ha da alcuni mesi riaperto il parcheggio in struttura di via Cesare Battista, un chilometro a piedi dal Largo. Comodo, sicuro, nel senso che si è sicuri di trovare un posto libero anche il sabato sera, e persino meno costoso di altri parcheggi a pagamento in centro. Ma nonostante questo, la stragrande maggioranza di coloro che si riversano in centro nel weekend per l’aperitivo e la cena finiscono per continuare a girare attorno al Largo alla ricerca di un posto libero, generando traffico. Questo spiega anche l’altro dato: ogni anno a Cagliari gli automobilisti trascorrono in auto, in mezzo al traffico 32 ore. Tradotto: più di una giornata tolta al lavoro, agli affetti, al tempo libero. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 