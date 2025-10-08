Chi cerca posteggio causa il 30% degli ingorghi 

È un concetto che ormai è entrato nella testa di tutti: il traffico si genera anche per la manca di parcheggi. Meno posti ci sono, soprattutto nelle vicinanze delle strade commerciali, più gli automobilisti girano alla ricerca di un parcheggio. Quello che accade ogni weekend in centro, tra il Largo e piazza Matteotti, è l’emblema di questo problema: per avere un’idea della grandezza del fenomeno, circa il 30% del traffico in Italia viene generato da automobilisti alla ricerca di un parcheggio (rivela l’Osservatorio di Aipark). E Cagliari non fa differenza. Eppure l’amministrazione comunale ha da alcuni mesi riaperto il parcheggio in struttura di via Cesare Battista, un chilometro a piedi dal Largo. Comodo, sicuro, nel senso che si è sicuri di trovare un posto libero anche il sabato sera, e persino meno costoso di altri parcheggi a pagamento in centro. Ma nonostante questo, la stragrande maggioranza di coloro che si riversano in centro nel weekend per l’aperitivo e la cena finiscono per continuare a girare attorno al Largo alla ricerca di un posto libero, generando traffico. Questo spiega anche l’altro dato: ogni anno a Cagliari gli automobilisti trascorrono in auto, in mezzo al traffico 32 ore. Tradotto: più di una giornata tolta al lavoro, agli affetti, al tempo libero. ( ma. mad. )

