«Chi bestemmia paga la multa»  

Treviso. Una multa simbolica ai clienti che, mentre giocano a carte o seguono le partite della squadra del cuore, non riescono a trattenere le bestemmie. La trovata – che ha fatto notizia - è di Daniele Muledda, 53 anni, titolare del “Bar Sport” di Castello di Godego (Treviso). Ed è proprio lui, nato a Oniferi e per anni residente a Sant’Antioco (che ha lasciato dopo aver conosciuto Michela, sua moglie, negli anni ’90), a raccontare come è nata l’idea di sanzionare gli avventori troppo impulsivi e blasfemi. «Di recente ha chiuso un bar nelle vicinanze, un locale dove si giocava a carte e si esagerava sempre con le imprecazioni. Clienti e giocatori hanno quindi iniziato a frequentare il nostro bar e, visto che continuavano nella loro abitudine, mia figlia Camilla ha pensato: “Perché non mettiamo una multa?”».

La scelta

Detto, fatto. E così da qualche tempo sul bancone del bar di Daniele è comparso un vaso di vetro, dove chi “sgarra” dopo una giocata sbagliata o per sfogarsi contro la malasorte viene invitato a versare la sanzione: un euro per i peccati veniali, due per le imprecazioni più pesanti, 5 euro per quelle particolarmente grevi e dissacranti. Il locale di Muledda è molto frequentato, anche per vedere le partite di calcio: «Naturalmente trasmettiamo anche quelle del Cagliari, così come tutte le altre. E a volte capita che qualcuno esageri dopo un gol fallito o una decisione controversa dell’arbitro». A quel punto scatta la sanzione.

Proteste? «Assolutamente no – prosegue Daniele – anzi: il sistema è stato accolto col sorriso, perché è un modo goliardico per invitare tutti a tenere un comportamento più rispettoso». E il denaro raccolto, che fine farà? Probabilmente resterà come mancia allo staff o verrà devoluto in beneficenza. «Oppure – dice Muledda - lo useremo, come ha ipotizzato scherzando mia figlia, per organizzare le prossime vacanze di famiglia. Ovviamente in Sardegna».

