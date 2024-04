«Chi apre le porte al maxi parco eolico deve dimettersi» 

«Chiederemo un Consiglio straordinario ed urgente per fare chiarezza sulle ambiguità dell’amministrazione comunale di Portoscuso: in Consiglio si sono dichiarati contrari al progetto dell’eolico off shore ma al Consorzio industriale hanno votato per la concessione dell’area a terra alla Ichnusa Wind Power».

La polemica

A Portoscuso, dopo la notizia dell’approvazione all’unanimità nel Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale della concessione alla Ichnusa Wind Power per l’area della sottostazione, l’opposizione consiliare chiede che si faccia assolutamente chiarezza. «Vogliamo capire - dice Rossano Loddo, del gruppo “Portoscuso Rinasce” - se il voto favorevole espresso al Consorzio dal rappresentante del nostro Comune è una decisione della maggioranza o del solo rappresentante. Questa concessione è un precedente grave: siamo i primi in Sardegna ad aprire le porte alle società del vento con la concessione di un’area al servizio di un parco off shore. Se il sindaco Ignazio Atzori è d’accordo con la decisione del Consorzio si deve dimettere, altrimenti deve togliere la delega al rappresentante del Comune Giorgio Alimonda. Anche il riferimento alle royalty per la produzione annuale del parco ci lascia perplessi, non si dovrebbe neanche arrivare a discutere di royalty ma dire un no deciso per salvaguardare il nostro territorio».

La votazione

La delibera del CdA del Consorzio finita nella bufera risale al 13 marzo scorso ma era passata sotto silenzio sino a ieri. «Il Consiglio di amministrazione, con voto unanime dei presenti - si legge nell’atto - delibera di autorizzare la concessione quarantennale per la realizzazione di una stazione e sottostazione a servizio del parco eolico flottante», di un’area nel polo industriale di 28. 750 metri quadrati. Il progetto in questione è quello della Ichnusa Wind Power, 504 megawatt di potenza al largo della costa, nel mare davanti a Carloforte e Portoscuso. Hanno espresso voto favorevole il presidente Massimo Melis, il rappresentante per la Provincia del Sud Sardegna Giacomo Guadagnini, il sindaco di Tratalias Emanuele Pes e il vicesindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda che, prima del voto, ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione alternativa per il cavidotto e la sottostazione.

Le reazioni

Una decisione che non è piaciuta all’opposizione consiliare di Portoscuso. Qualche giorno fa in Consiglio comunale c’è stata un’informativa sulle rinnovabili, si è discusso anche del parco eolico off shore - dice Stefano Ariu, capogruppo di minoranza - ma in quella occasione non ci è stato detto che sull’area della sottostazione a Portovesme tutto era già stato deciso. Siamo contrari al parco off shore e contrari al cavidotto che dovrebbe sbarcare a Portoscuso: il nostro paese ha già dato con le industrie, se proprio vogliono una soluzione si cerchi lontano dal nostro paese che si è sempre detto assolutamente contrario».

I rapporti tra Comune e Consorzio non sono mai stati idilliaci, Portoscuso rivendica un ruolo centrale nella gestione consortile delle aree industriali che ricadono in gran parte nel proprio territorio comunale. «Quello che è successo è fuori da ogni logica - dice Marinella Grosso, consigliera di minoranza di Portoscuso Rinasce - è inconcepibile che il Consorzio industriale continui a deliberare su temi così importanti senza prima consultarsi con l’amministrazione comunale di Portoscuso, ignorando la presenza del Comune».

