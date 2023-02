Chessa: un evento che promuoverà l’Isola nel mondo 

Vulcanico, decisamente a suo agio quando deve decantare sia le potenzialità di quest’Isola ma anche la frenetica attività del suo assessorato. L’assessore Chessa mette il cappello anche sotto rete. «Siamo molto lieti di ospitare questo Super Challenger 175. Un evento che farà di Cagliari e della Sardegna la capitale mondiale del tennis per un'intera settimana». Dalla Regione arriverà un contributo di 450 mila euro all’anno per tre edizioni. «Eventi di tale portata, che secondo me sono in grado di catalizzare l'attenzione di una vasta platea di appassionati da ogni angolo del mondo, producono un considerevole indotto. Le immagini di questa città e della nostra isola andranno in tutto il mondo e rappresentano un veicolo di promozione straordinario».

Chessa, che ha confermato l’impegno del suo assessorato anche per manifestazioni internazionali di padel, ha chiuso così: «La Regione crede nella diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistico-sportiva, due tipi di offerta che sono strumenti di crescita e di rilancio».

Il Tc Cagliari

Che esordio per Renato Arba, da poche settimane presidente del Tennis Club Cagliari: «Siamo particolarmente onorati di poter ospitare sui nostri campi un torneo così prestigioso che non mancherà di apportare ulteriore lustro al nostro circolo. Presto partiranno i lavori di riqualificazione del nostro impianto, che è di proprietà del Comune e con cui siamo in convenzione. Il Tc Cagliari è sempre stato pronto per eventi di questo tipo».

Tutti i match del “Sardegna Open” saranno trasmessi in diretta sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTennis Tv, e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.