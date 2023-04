Chessa: non si scherza con la Regione 

«Non abbiamo l’anello al naso: io difendo la Sardegna e la Regione e questo assessorato procede sempre secondo la legge». La conferenza stampa del chiarimento prevista alle 11 comincia con sette minuti di ritardo. Non a caso, perché ieri alle ore 11 AM del meridiano di Greenwich scadeva il termine per aderire alla procedura di assegnazione delle World Series, questo benedetto torneo di preparazione alla Coppa America di vela che a Cagliari sembra sia maledetto. Niente interviste, please. « Bastava un click», sottolinea Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo sotto il tiro dei social, della stampa, non solo quella specializzata, e dell’opposizione regionale. Quel click non c’è stato, nessuno si è presentato per questo appalto che brucia più della corrente elettrica. Tantomeno l’unica società che avrebbe potuto vincere, perché l’unica ad averci “provato”: «Nessuno voleva mandare via nessuno», dice subito Chessa, «figuratevi, proprio io che punto sugli avvenimenti sportivi».

Ha aspettato, dopo aver preso pesci in faccia a destra e a sinistra, per dare la sua versione dei fatti. Chessa si presenta nella sala del suo assessorato con la direttrice generale Angela Maria Porcu e il responsabile di marketing e comunicazione, Riccardo Masiello. Documenti fra le mani, fogli, lettere, riscontri e resoconti, una macchina da guerra innescata da questa trattativa non andata a buon fine: «Non si usa la Sardegna per rilanciare su più tavoli, questo non è un tavolo da poker», sottolinea con amarezza, perché questa vicenda – di portata mondiale, e probabilmente sottovalutata da tutti, non solo da Chessa – lo ha ferito anche sotto il profilo personale: «Tutti leggono i commenti e gli insulti sui social, anche le famiglie, e vi garantisco che non è una bella sensazione», ha confidato nei giorni scorsi, in piena trattativa con gli spagnoli (a guida neozelandese) di Ace.

I dettagli

La vicenda ormai è nota. Nell'agosto del 2022 i primi incontri e l’accordo, una stretta di mano o poco più. Ace dichiara di avere l’esclusiva nell’organizzazione delle World Series, Chessa coglie al volo l’occasione e chiede ai suoi dirigenti di avviare la procedura. Un percorso lungo ma semplice: fideiussioni, documenti, garanzie perché la Regione possa avviare il procedimento e individuare i soldi. Chessa “trova” 6 milioni e 100 mila euro, Cagliari - ha sottolineato l'assessore – «viene individuata come tappa d’apertura delle regate. Ma si giocava anche su un altro tavolo, io ho saputo solo dalla stampa che gli organizzatori avevano già scelto Vilanova, a 45 chilometri da Barcellona, come primo appuntamento». La Regione frena ma tiene la porta aperta, interrogando via Pec gli organizzatori (senza mai risposte) e, nelle ultime settimane, pensando a sganciarsi, definanziando l’operazione World Series: «Noi volevamo le regate, come si fa a sostenere che non le volevamo più?», ha continuato a ripetere Chessa, .«non abbiamo allontanato nessuno». La dead line del 20 aprile, con la comunicazione di Ace che si chiamava fuori dalla ipotetica tappa cagliaritana, segna l’ultimo atto della vicenda: «Noi abbiamo preteso che si rispettasse la legge: in Italia esiste un codice degli appalti».

E cosa prevede lo ha sottolineato con precisione la direttrice dell’assessorato, Angela Maria Porcu: «Un acconto al momento della firma dell’accordo, firma che prevede la presentazione di una serie di documenti che non abbiamo mai visto, poi una seconda parte, circa il 30 per cento, a manifestazione in corso o in fase di avvio, quindi il saldo entro dicembre, un impegno di spesa che ha delle certezze». Non certo, quindi, la consegna del totale, come pensava di avere la Ace di Grant Dalton, che si era iscritta al registro delle imprese nel settore dell’organizzazione di eventi ma che si è dichiarata non in grado di poter procedere ad alcun anticipo di spesa. «È ora di smetterla di pensare che i sardi abbiano l'anello al naso», parola di Gianni Chessa, che sottolinea: «La vela sarà l’unica manifestazione, delle oltre quaranta sulle quali investiamo, che non si svolgerà. E i soldi ora saranno destinati per altro».