Chessa, Maieli e Marras verso FI 

Cambia ancora la geografia del Consiglio regionale sardo, e mutano i rapporti di forza tra i partiti del centrodestra. Dopo mesi di voci e abboccamenti, arriva l'ufficialità: Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras - tutti nel gruppo Misto - sono pronti a vestire la casacca azzurra di Forza Italia. I tre consiglieri regionali - Chessa e Maieli ex sardisti, Marras ufficialmente ancora nel Psd'Az - voleranno questo lunedì a Roma con il segretario regionale degli azzurri, Pietro Pittalis, per suggellare direttamente con il leader nazionale dei berlusconiani, Antonio Tajani, l'entrata in Forza Italia. Il 9, il leader azzurro e ministro degli Esteri terrà una conferenza stampa per annunciare una serie di nuovi ingressi in tutto il Paese. In pratica, verrà raccontato il nuovo corso del partito secondo gli obiettivi annunciati dallo stesso Tajani: «Forza Italia deve occupare uno spazio politico tra Meloni e Schlein. Io non lascio spazio di centro alla sinistra», ha ribadito nei giorni scorsi, «questo è il mio obiettivo. Le partite in politica si vincono al centro. Se Salvini o Meloni prendono voti a destra per me va benissimo. Ma io lavoro su zone di frontiera». Concetti ribaditi dal capogruppo in Senato Maurizio Gasparri: «Forza Italia si era impegnata con Tajani ad arrivare al 10% alle Europee. Ci siamo riusciti, ma dobbiamo raggiungere il 20% fra tre anni alle Politiche. Ce la faremo».

La visita

Tajani è atteso il 15 settembre in Sardegna per presentare ufficialmente i nuovi acquisti. L'appuntamento è al T-Hotel di Cagliari. Con l'arrivo di Maieli, Marras e Chessa nel gruppo consiliare azzurro, Forza Italia diventerà con sei componenti il secondo partito del centrodestra isolano, alle spalle di Fdi, a quota sette consiglieri. Scompare invece dall'assemblea il Psd'Az, che già aveva dovuto rinunciare al gruppo dopo gli addii di Chessa e Maieli: con l'abbandono di Marras - neo sindaco di Bosa - i Quattro Mori perderanno anche l’ultimo rappresentante nell’Assemblea sarda.

