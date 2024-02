Chessa: l’organo più importante 

Il fegato è l’organo più importante dell’organismo; sono migliaia le attività che svolge. Purtroppo può essere attaccato da agenti infettivi, in particolare dai virus A, B, C e Delta, ma anche subire lo stress legato all’abuso alcolico e alla cattiva alimentazione. «Ma non solo», spiega il professor Luchino Chessa, responsabile della Struttura semplice delle Malattie del fegato del Policlinico Duilio Casula, «un’aberrazione del sistema immunitario può portare ad azioni negative contro le cellule del fegato con la comparsa di malattie autoimmuni, mentre malattie genetiche, come l’Emocromatosi ereditaria e il morbo di Wilson, rispettivamente con accumulo di ferro e di rame, danneggiano il fegato, ma anche tanti altri organi del corpo. Tutte le cause di danno del fegato possono portare alla cirrosi epatica e all’epatocarcinoma. Ogni anno in Italia si presentano 30-60 nuovi casi di cirrosi epatica ogni 100.000 abitanti, e circa 15.000 pazienti muoiono per una malattia avanzata di fegato o per epatocarcinoma».

Qual è la situazione in Sardegna? «Purtroppo», prosegue il medico, «non abbiamo dati epidemiologici riguardo alle malattie del fegato. Sulla base alcuni studi datati prima del 2000, i numeri di persone affette da virus dell’epatite B e C sembrerebbero superiori alla media nazionale, mentre per riguardo alle altre cause di malattie epatiche, come le epatiti da alcol e da fegato grasso, vediamo nella pratica clinica di tutti i giorni un aumento impressionante dei giovani e giovani adulti che si presentano per una visita epatologica. Anche per le malattie autoimmuni del fegato, come l’epatite autoimmune e la colangite biliare primitiva, i pochi dati a disposizione fanno pensare a un numero di malati più alto rispetto alla media nazionale».

Cosa fare? «Per quanto riguarda l’epatite C», sottolinea Chessa, «la Regione Sardegna ha approvato e finanziato lo screening regionale nei cittadini nati dal 1969 al 1989, negli utenti dei SerD e delle carceri. e ha approvato il piano attuativo a giugno 2023, ma ancora siamo in attesa di partire. Le epatiti da HCV, da HBV e HDV vengono gestite nei pochi centri epatologici rimasti con una terapia antivirale, così come per le malattie autoimmuni, trattate con farmaci specifici. Poco riusciamo a fare nei pazienti con malattie epatica da alcol o dismetabolica, per assenza di una rete che coinvolga gli epatologi e i vari specialisti, necessaria per inserire i pazienti in percorsi adeguati di diagnosi e terapia».