Chessa: «La prima vetrina per presentarci ai sardi, ma da oggi si fa sul serio» 

No, l’idea di “piazzare” un consigliere regionale non l’ha nemmeno sfiorata: «Mai pensato: non abbiamo nemmeno fatto in tempo ad allestire una nostra lista per Sassari e una per l’Ogliastra, figuriamoci se avevamo speranze di eleggere qualcuno», taglia ogni discorso Lucia Chessa, l’unica certa del proprio risultato: «Era scontato che sarei arrivata ultima fra i quattro candidati presidenti, con la speranza di raccogliere tra l’uno e l’uno e mezzo per cento dei consensi». Nel debutto sulla scena politica sarda, segnata dalla divisione tra i movimenti indipendentisti, Sardigna R-Esiste era sulle schede solo per farsi conoscere.

Il progetto è più ambizioso di così, ovviamente, ma Chessa - leader dei Rossomori - si è dovuta arrendere ai tempi troppo stretti per strutturare le liste. «Ma era importante esserci», spiega la candidata presidente, «perché i sardi devono imparare a conoscerci e le elezioni Regionali erano un’occasione imperdibile per farlo». Il pensiero di Lucia Chessa, nata a Bitti 63 anni fa, residente a Posada, ex sindaca di Austis e insegnante di Italiano e Storia all’istituto tecnico “Oggiano” di Siniscola (tutta la sua vita si snoda nel Nuorese, insomma), è rivolto prima di tutto alle Europee. «Ma anche alle Amministrative di Cagliari e di Sassari, dove intendiamo presentarci in maniera ben più organizzata. Ora, grazie alla campagna elettorale per le Regionali, i sardi sanno che esistiamo e hanno cominciato a conoscere le nostre idee e il nostro programma», aggiunge la candidata presidente di Sardigna R-Esiste, «alle Europee e alle Amministrative delle prime due città della Sardegna ci presenteremo in modo certamente più strutturato. Diciamo che la nostra presenza alle Regionali era un modo per presentarci ai sardi, e che la nostra attività sul campo politico inizia ora».

Un esperimento «idealista e generoso», dunque, la partecipazione alla corsa per Villa Devoto da parte di Lucia Chessa e di Sardigna R-Esiste, che come primo obiettivo ha la modifica della legge elettorale regionale: «È strutturata per avere centrosinistra e centrodestra come unici interlocutori, lasciando fuori tutti gli altri grazie allo sbarramento. È il motivo per cui rimase fuori dal Consiglio regionale Michela Murgia, malgrado un successo personale indiscutibile. E anche lo sbarramento al dieci per cento per lo coalizioni è uno schifo, e noi ci siamo candidati soprattutto per questo: per combattere i partiti più grandi che non tutelano il pluralismo e la democrazia, prendendosi tutto».

E mentre paragona il disastro della macchina elettorale «al corrispondente disastro della Giunta Solinas in tutti i settori dell’amministrazione regionale», Lucia Chessa si dice soddisfatta perché «tante persone stanno contattando Sardigna R-Esiste: vogliono unirsi al nostro percorso politico. È il motivo per cui ci siamo candidati pur non essendo ancora pronti per una competizione elettorale».

