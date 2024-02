Chessa fa il pieno: «Siamo vivi» 

La sconfitta è relativa. Per il Psd’Az conta soltanto il cinque-sei per cento rimediato alle urne, in un momento difficile per il partito: «Siamo vivi». Significa, a detta dei dirigenti sardisti, «che piazziamo almeno tre consiglieri».

Chi sale e chi scende

A Sassari non sarà eletto l’assessore ai Trasporti Antonio Moro. A Cagliari ha sfondato abbondantemente il muro delle 5 mila preferenze personali, risale nel suo seggio del Palazzo di via Roma Gianni Chessa, l’assessore al Turismo della Giunta Solinas. Un successo personale senza precedenti. Sopra i 3.500 voti anche Nanni Lancioni, uno dei consiglieri più fidati dell’ormai ex governatore Christian Solinas. Ma a fare notizia è ovviamente Chessa. Ringrazia gli elettori con l’inconfondibile cadenza cagliaritana, prospettando molteplici scenari: «Non ho potuto fare il porta a porta come faccio sempre, in campagna elettorale, perché gli impegni istituzionali mi hanno tenuto alla Regione fino all’ultimo. Questo significa che gli elettori mi vogliono bene e hanno premiato la mia azione per la crescita della Sardegna e dei sardi».

Riflessione

Per l’esponente sardista ora va fatta una riflessione. «Bisogna rispettare il volere degli elettori sempre - prosegue Chessa - ma è chiaro che qualche malumore nella coalizione c’era, ed è inutile negarlo». L’immediato futuro, per l’esponente dei Quattro Mori , è il lavoro in Consiglio regionale. «Bisogna riprendere con slancio anche dall’opposizione».

Congresso

Occhio anche al partito: «Il 17 aprile ci sarà il congresso, vedremo che cosa accadrà - prosegue -. La ripartenza avverrà da lì, decideranno i sardisti». E a chi gli chiede se disdegnerebbe l’idea di una candidatura a sindaco di Cagliari, Chessa replica: «Amo Cagliari, sono cagliaritano e la gente ha sempre apprezzato il mio operato sempre mirato al bene della collettività - chiude l’ormai ex assessore della Giunta Solinas -. Quindi mai dire mai».

