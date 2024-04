Ha lottato per due settimane prima di arrendersi. Stefano Cherchi, 23enne fantino di Mores, è morto in Australia per le conseguenze di una caduta avvenuta in corsa il 20 marzo a Canberra. Era in testa quando è finito a terra, battendo la testa. Da quel momento, ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Si era trasferito a 16 anni in Inghilterra ed era considerato uno dei jockey più promettenti.

