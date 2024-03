Cherchi e Marielli Insieme per cantare i sardi nel mondo 

A manos tentas, istrintas impare, frades chin frades devimos istare : l'invito alla unità e fratellanza della poesia di Angelo Curreli, originario di Lodè emigrato a Trieste, è stato trasformato prima in un brano musicale e poi in un video animato dalla Fondazione Maria Carta. Il titolo originale è “Intragnas” ma è stato modificato in “Ambasciadores de Sardigna” proprio per sottolineare come gli emigrati sardi siano tutti ambasciatori e testimonial dell'Isola che hanno lasciato per motivi di lavoro ma con la quale mantengono un cordone ombelicale resistente perché intessuto di identità, tradizioni e cultura.

La musica è stata composta da Gino Marielli, dei Tazenda, mentre la voce solista è quella di Maria Giovanna Cherchi. Nel brano, oltre a Marielli alla chitarra acustica e ai cori, suonano Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all’organetto, Federico Fresi alla chitarra elettrica, Gabriele Oggiano alle tastiere e alla programmazione e Fabio Useli al basso.

Il video di animazione è stato ideato da Gaetano Garau e vede una figura femminile ispirata a Maria Carta, nata 90 anni fa, viaggiare per mare o in aereo attraversando le località dell’Italia e del mondo, individuate con i loro monumenti più noti.

