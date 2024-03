Chenale, strada ad alto rischio fra buche e assenza di lampioni 

Le piogge abbondanti dell'ultimo periodo hanno deteriorato in alcune parti il fondo della strada della circonvallazione di “Chenale”, la strada che porta dall’abitato di Ghilarza a Norbello e che è molto utilizzata anche dagli automobilisti che si dirigono nel Nord dell’Isola. Numerose le segnalazioni degli automobilisti per i rischi legati alla presenza di buche sempre più profonde e insidiose quando si riempiono di acqua piovono. Le voragini non sono visibili anche a causa della mancanza di illuminazione.

Tra le diverse segnalazioni anche quella di un professionista che lavora a Ghilarza e percorre quella strada spesso per rientrare nel Nord dell'Isola e che in un’occasione ha centrato in pieno due buche e nell’impatto ha squarciato la gomma della propria auto. Sulla 131, nei pressi di Giave lo pneumatico è scoppiato: l’auto era ingovernabile ed è finita ripetutamente contro il guardrail. Fortunatamente per l’automobilista non ci sono state gravi conseguenze, è uscito indenne dall’auto.

Problematiche del genere però sono sempre più frequenti viste le condizioni disastrate di molte strade provinciali. I pericoli sono segnalati ripetutamente da automobilisti e dalle amministrazioni comunali ma spesso gli interventi di manutenzione sono lenti o assenti del tutto per mancanza di risorse e mezzi. ( s.c. )

