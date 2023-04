Chemio a singhiozzo I pazienti pagano l’assenza di medici 

Giorni ridotti per la chemioterapia, ai pazienti oncologici slittano le cure. Nell’ospedale senza medici, il servizio di oncologia non è immune ai problemi. E a rimetterci sono i pazienti che si vedono ritardare le cure. Chi ha la possibilità, si rivolge altrove. La cronica carenza di personale, su una popolazione di poco meno di 60 mila persone, in Ogliastra ci sono solo due oncologi, è stata aggravata dalla riduzione dei giorni a disposizione per la terapia: per i due oncologi, a 28 e 30 ore (divise tra ospedale e Tortolì). Nel settore non è stata pubblicata nemmeno una manifestazione d’interesse da parte della Asl che potesse portare qualche specialista in più, coprire le ore scoperte e garantire la terapia con le imprescindibili giuste tempistiche. Manifestazione d’interesse che, invece, è stata pubblicata per trovare 4 cardiologi, 5 pediatri e 4 ginecologi, ultimo reparto ad essere stato di fatto chiuso e su cui ancora non c’è chiarezza. Come dovrà essere gestita l’emergenza in notturna? A chiederlo ancora, la segretaria territoriale delle Uil Fpl Aurelia Orecchioni che ha presentato una nota per avere chiarimenti sui percorsi: «Ad oggi, nessuno ha dato risposte e non abbiamo nessuna procedura ufficiale per capire cosa deve fare il personale operativo quando arriverà un’emergenza durante il turno notturno. Se arriva una donna in emergenza ed è da trasferire, chi fa la diagnosi? Se non abbiamo il ginecologo reperibile, da chi verrà trasferita? Vogliamo tutelare pazienti e personale». Dalla Asl, interpellata sulle diverse questioni, nessuna risposta.

