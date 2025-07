Chelsea prima finalista 

New York. Il Mondiale per Club ha la sua prima finalista: il Chelsea di Enzo Maresca sfiderà domenica la vincente di Psg-Real Madrid. Nella semifinale contro il Fluminense dell'inossidabile Thiago Silva, giocata al MetLife Stadium (East Rutherford, non lontano da New York), protagonista è Joao Pedro (soltanto omonimo dell’ex rossoblù), che con la sua doppietta manda al tappeto quel Fluminense dove è cresciuto. Due gol di grandissima fattura quelli del brasiliano del Chelsea.

Infantino e Trump

Dopo quasi un mese il Mondiale per Club versione 2025 si avvia verso la conclusione con qualche polemica ma soprattutto con la soddisfazione del n.1 della Fifa, Gianni Infantino, per questo nuovo format voluto come tappa di avvicinamento al Mondiale di Stati Uniti-Messico e Canada del prossimo anno. E nella marcia di avvicinamento alla coppa del mondo 2026 rientra anche la tappa a New York, nella Trump Tower sulla Fifth avenue del trofeo della prima edizione del Mondiale per club e lì rimarrà «fino alla finale», ha annunciato Infantino. Le relazioni tra il n.1 della Fifa e il presidente Usa, Donald Trump sono ottime e la Fifa aprirà una sede di rappresentanza dentro la Tower.

La partita

La semifinale tra Fluminense e Chelsea non delude le attese. La squadra di Maresca fa la gara e trova il vantaggio al 18' del primo tempo con un gol bellissimo del neo acquisto Joao Pedro, ex di turno. Dopo il vantaggio i Blues vanno vicinissimi al raddoppio dopo una manciata di minuti poi, al 35', l'arbitro prima assegna ai brasiliani, per un fallo di mano di Chalobah, un rigore che viene però cancellato dal Var.

Nella ripresa, all'11’ il raddoppio del Chelsea sempre ad opera di Joao Pedro: micidiale ripartenza dei Blues, palla all’ex Brighton che punta l'area, entra, sposta sul destro e calcia sotto la traversa. Il Fluminense si lancia all'attacco ma è ancora il Chelsea ad andare vicino al gol con Nkunku e Gusto.

Gli inglesi conquistano la finale, i carioca, nonostante il ko, restano la rivelazione di questa prima edizione del Mondiale per club: ne sa qualcosa l'Inter, eliminata negli ottavi proprio dal Fluminense.

RIPRODUZIONE RISERVATA