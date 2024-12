Chelsea, che rimonta! 

Londra. In svantaggio per 2-0 nel derby di Londra contro il Tottenham, il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto in rimonta per 4-3, grazie anche a due rigori trasformati da Cole Palmer, e ora è secondo in classifica a -4 dal Liverpool (35 punti i punti dei Reds, 31 quelli dei Blues), che però ha una partita in meno dopo che è stato rinviato per il maltempo il derby contro l’Everton.

Dominic Solanke e Dejan Kulusevski hanno regalato un inizio da sogno al tecnico degli Spurs Ange Postecoglou. Ma poi il Chelsea si è svegliato e ha esteso l’imbattibilità in Premier League a sette partite. Jadon Sancho ha dato il via libera alla rimonta degli ospiti, che hanno poi dominato il secondo tempo andando a segno con Palmer, due volte dal dischetto, e il campione del mondo Enzo Fernandez. Il gol di Son Heung-min al 96’ minuto è stato una magra consolazione per gli Spurs, che hanno vinto solo una volta in sette partite e restano all’11° posto in classifica, dominata dal Liverpool e con l’Arsenal (ieri per i Gunners pari per 1-1 in casa del Fulham).

Liga

Nel campionato spagnolo il Barcellona è sempre in testa ma il Real Madrid insegue a due sole lunghezze. Terzo l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che nel posticipo ha vinto in casa, nel recupero, contro il Siviglia, in una partita entusiasmante finita col punteggio di 4-3. Nelle altre gare di ieri l’Athletic Bilbao ha superato per 2-0 il Villareal che perde qualcosa in classifica (è sempre quinto) e viene avvicinato dalla Real Sociedad, che invece passa con un secco 3-0 sul campo del Leganés. A segno per i baschi Méndez, Barrenetxea e Oyarzabal.

Ligue 1

Infine, in Francia, continua la rincorsa del Marsiglia alla capolista Paris Saint Germain. La formazione guidata da Roberto De Zerbi ieri sera è passata in casa del Saint’Etienne (2-0) con i gol dell’ex juventino Rabiot e Greenwood.

