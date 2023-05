Cheikh, l’ultimo degli onesti  

Cheikh Serigne Mbengue, 33 anni il prossimo settembre, dal 2009 lavora a Nuoro come ambulante. Ha un vizio, o meglio una virtù, sempre più rara: l’onestà. Su e giù per la città, conosce tutte le vie che percorre per vendere i sui prodotti. Due anni fa, era diventato famoso perché aveva trovato un portafoglio con 500 euro all’interno. Senza pensarci due volte aveva portato tutto in Questura. La Polizia aveva rintracciato il proprietario e restituito i soldi. E raccontato la sua storia, perché quello del senegalese è gesto per nulla scontato, ancor di meno perché l’ha ripetuto. Giovedì sera ha trovato un altro portafoglio, in viale Repubblica. Era di Annetta Cuccu, 81 anni, ex dipendente del Comune. All’interno 50 euro, una carta di identità e la tessera bancomat. Non ci ha pensato due volte e si è dannato per trovare la proprietaria.

Chi cerca trova

«Quei soldi non erano miei, poi dentro aveva i documenti». Ma questa volta Cheikh non è nemmeno andato dalla Polizia. «Ho visto il portafoglio a terra, l’ho raccolto. Dentro i contanti, la tessera bancomat, un documento d’identità e c’era anche il numero di telefono. L’ho chiamato ma non rispondeva nessuno», racconta. Così, dopo aver visto l’indirizzo di residenza ha deciso di portarlo lui stesso dalla proprietaria. Ha lasciato il suo lavoro, da 30 euro al giorno, e con lo zainetto in spalle è arrivato in una via del quartiere di San Paolo. «Ho guardato il citofono e ho suonato, ma non mi ha risposto nessuno».

Chissà quante persone, sentendosi ormai con la coscienza a posto, a quel punto avrebbero deciso di tenersi i contanti e andare via. Cheikh no. «Ho suonato sopra, mi ha risposto una signora. Le ho detto che avevo il portafoglio della Cuccu e lei l’ha chiamata». La vicina, Marisa, ride mentre con Annetta e Cheikh bevono il caffè e raccontano. «Stavo dormendo e ho aperto in vestaglia. L’ho fatto entrare nelle scale e ho avvisato la mia amica al telefono, stava proprio cercando il portafoglio». La sorpresa per l’ex dipendente comunale è state enorme quando, arrivata a casa, ha trovato il ragazzone con un sorriso contagioso, alto e magro, che gli ha detto: «Questo è tuo».

I ringraziamenti