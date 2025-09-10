Chef stellati, degustazioni e visite per il Festival della bottarga 

Al centro la regina del paese, la bottarga. Attorno degustazioni, show cooking, incontri con esperti, laboratori del gusto e sulla pesca, rassegne letterarie, visite guidate e la tradizionale mostra mercato. Uno spettacolo di tre giorni con tanti chef che cercheranno di esaltare ancora di più il prodotto tipico della laguna. Una festa dei sensi promossa dal Comune, un mix di ingredienti prelibati che andrà in scena da venerdì 19 a domenica 21 in occasione del Festival della bottarga, uno dei più importanti eventi gastronomici della Sardegna finanziato dalla Regione con 150mila euro. Ai quali se ne aggiungono altri 150mila del Comune.

Gli ospiti

«Il Festival è un luogo di incontro e condivisione, in cui tradizione e innovazione si fondono per raccontare la ricchezza del Sinis», ha detto Carlo Trincas, assessore alla Cultura. Ad accogliere il pubblico e a interpretare i sapori più autentici del territorio sarà, come da tradizione, Salvatore Camedda, chef cabrarese. Tra gli ospiti di quest’anno gli chef Simona Balia, Imma Diana, Salvatore Ticca, Vincenzo Sorvillo e Roberto Paddeu e dall’Australia Giovanni Pilu. Dal mondo della pizza ecco Ciccio Vitiello, recentemente incoronato “Pizzaiolo dell’anno”. Tra i protagonisti più attesi, Max Mariola, cuoco, imprenditore e volto televisivo. E infine Davide Oldani, chef bistellato e ideatore della filosofia della “cucina pop”.

L’evento

Il Festival si apre venerdì 19 alla peschiera Mar’e Pontis: alle 16 il workshop “Il segreto dell’oro del Sinis” a cura di Slow food Terre oristanesi. Per tutte e tre le giornate in piazza Stagno sarà attiva la ruota panoramica “Sinis dall’alto”. Presenti poi quattro ristoranti locali che faranno degustare i loro piatti: Dea Madre, Malu Entu, Sa Bell'e Crabasa e Craf. I produttori che venderanno la bottarga (con un costo anche di 280 euro al chilo) saranno tre: il consorzio Pontis che gestisce lo stagno e i fratelli Spanu. Rossana Podda, dell'assessorato al Turismo: «L’obiettivo è valorizzare l’immagine della Sardegna più autentica, fatta di sapori, tradizioni e cultura». «Il Festival - dichiara Giuliano Cossu, presidente del consorzio Pontis - è il momento in cui raccontiamo al mondo la qualità e l’identità di un prodotto unico».

RIPRODUZIONE RISERVATA