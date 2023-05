Chef sardo nel mirino degli hater 

Canu di ristorazione se ne intende, e parecchio. Nato in Sardegna, è emigrato con la famiglia a Milano fin da bambino ed è cresciuto tra fuochi e fiamme: mamma e papà sono i titolari di Baia Chia, ristorante di cucina sarda in zona Lambrate.

Il primo dente avvelenato, a Danilo Canu, è spuntato quando ha scoperto che la sua Sardegna, nella messa in onda, non veniva mai citata. Ma non è l’unica cosa che è andata storta allo chef 33enne originario di Nurachi che ha partecipato all’ultima stagione di 4 ristoranti - il popolare contest targato Sky guidato da Alessandro Borghese – nella puntata dedicata al miglior ristorante di pesce a Milano. In cui si è classificato ultimo, dietro a Da Giulia, al T4 Bistrot Experience e a El Pecà.

A 23 anni si è messo in proprio e ha aperto Shannara 2 Da Danilo, elegante locale nel cuore di Milano, vicino a Piazzale Lodi. Dove è il pesce a farla da padrone: «Non è un ristorante regionale, ma è pieno di influenze sarde: il pane carasau, la bottarga, i dolci, il miele, il sale. E ovviamente la selezione dei vini».

Come ha reagito quando si è presentata la possibilità di partecipare a Quattro ristoranti?

«Ero contento della sfida anche se non sono mai stato un amante delle telecamere».

Come si è preparato?

«Non avevo una strategia particolare. Ho sempre parlato liberamente, con sincerità. E ne ho pagato il prezzo. E pensare che i primi due giorni è stato quasi divertente...».

Divertente?

«Sì, con gli altri concorrenti eravamo in buoni rapporti. Poi è salita la competizione e le cose sono cambiate».

Il suo ristorante è stato l’ultimo a gareggiare. Si è sentito penalizzato?

«I primi giorni avevo rivolto diverse osservazioni agli altri, semplici e rivelatesi giuste. Giocando per ultimo, ho raccolto tutto l’astio».

Uno dei momenti più delicati della puntata è una sorta di scampo-gate…

«Sì, un concorrente ha detto di aver trovato l’intestino in uno scampo. Ero sicuro che non fosse possibile e ho detto che le telecamere lo avevano immortalato mentre toglieva quella parte nera dalla testa. Era una provocazione ma ero stato istigato. Poi, però, ho chiesto scusa e gli ho rifatto il piatto. Ma nella puntata andata in onda non si vede».

Si aspettava un punteggio così basso al confronto finale?

«Sapevo che l’avrei pagata ma quando ho scoperto di aver ricevuto ben tre zeri, da sardo, sono stato punto nel vivo».

Ha avuto da ridire sul montaggio della puntata?

«Capisco che in televisione lo scontro funziona. Però la gente che guarda dovrebbe sapere che quella non è la realtà».

E non tutti lo sanno.

«Dopo la prima messa in onda sono stato sommerso da chiamate anonime, insulti sui social, recensioni devastanti. Io sono aperto a ogni tipo di critica, purché sia costruttiva e fatta da chi viene a provare di persona la mia cucina. Quello che non mi aspettavo erano le minacce, gli attacchi violenti ai miei figli piccoli. Una vergogna».

Ci sono state ripercussioni sui conti del ristorante?

«Per fortuna no, anzi: va meglio di prima, grazie a persone intelligenti che hanno capito che non sono un maleducato che tratta male gli altri. E soprattutto che il pesce migliore ce l’ho io».

Insomma, è un’esperienza che rifarebbe?

«Senza dubbio. Sarei però un po’ più furbo e meno sincero nei giudizi».

Ha mai pensato di aprire un ristorante in Sardegna?

«Domandona a cui rispondo così: mai dire mai».

