Chef italiano rapito in Ecuador 

Quito . Lo hanno prelevato in due, armati e vestiti da poliziotti, con i mitra in mano e i complici ad attenderli all'esterno del ristorante. Le ultime immagini di Panfilo Colonico, chef di origini abruzzesi da oltre due anni imprenditore in Ecuador, lo mostrano mentre viene prelevato all'interno del suo locale, per poi uscire dall'inquadratura e sparire nel nulla. Da allora, era venerdì, non si hanno più sue notizie. Gli investigatori stanno cercando di mettersi sulle tracce dei rapitori, mentre la Farnesina è in contatto con investigatori e autorità locali.

La scelta di restare

Apprensione a Sulmona, la città di cui è originario. Panfilo Colonico, 49 anni, conosciuto da tutti come Benny, era arrivato a Quito in vacanza nel 2020. La pandemia lo costrinse a restare nel Paese dove poi decise di aprire a novembre del 2022 il ristorante “Il Sabore Mio”, con cucina tipica italiana e abruzzese. Grazie alla sua passione per la cucina, era riuscito a conquistare particolare notorietà nel quartiere Garzota nella città industriale di Guayaquyil. Il suo sogno era quello di aprire anche un secondo ristorante in un'altra zona della città. Il suo nome, in passato, è stato accostato a note presentatrici del mondo dello spettacolo locale e più volte era stato intervistato dalla stampa. Venerdì scorso, in pieno giorno, il commando fa il suo ingresso nel ristorante.

Nessuna pista esclusa

Il video delle telecamere di sicurezza ha fatto il giro del web. Due persone, vestite con la divisa della polizia, aprono le porte a vetri lasciando i complici all'esterno. Un cliente e un dipendente del ristorante cercano riparo lontano dall'ingresso, mentre il commando va dritto nel retro del ristorante e preleva Colonico. Qualche secondo dopo si vede lo chef portato di peso dai due finti poliziotti. Da allora non si sono più avute sue notizie e per gli investigatori nessuna pista è ancora da escludere. Sul caso è al lavoro anche una squadra speciale della polizia ecuadoriana. Uno dei quotidiani ecuadoriani, El Universo, ricorda che a gennaio lo chef italiano rimase coinvolto in una sparatoria per un'auto di sua proprietà. Colonico spiegò poi in un messaggio sui social che «tante cose sbagliate sono state dette sull'accaduto», confermando che si era trattato di un tentativo di furto. Tuttavia si fece strada anche un'altra versione dei fatti secondo cui il proprietario di una concessionaria aveva inviato tre persone a recuperare il veicolo per il quale l'italiano non stava onorando il pagamento.

