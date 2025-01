Chef emigrato ai fornelli per gli atleti sardi 

Star bene e seguire una sana alimentazione con i segreti della dieta mediterranea. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso a tre atleti sardi (Federico Monfrini di Sanluri, Rey Hernandez di Cagliari e Moreno Uccheddu di Carbonia) di partecipare alla Wodapalooza di Miami, in Florida, una delle manifestazioni di Crossfit più importanti al mondo e che rappresenta la Champions League di questa disciplina sportiva. E a cucinare per loro c’era lo chef sangavinese Daniele Senis, 29 anni, che da tempo risiede negli Sati Uniti dove ha aperto due ristoranti Sardomare di cucina isolana. «A Miami ci sono diversi emigrati sardi e mi sento sempre chiamato in causa quando i sardi riescono a partecipare ad eventi importanti come questa manifestazione di fitness. Così ho avuto modo di collaborare con medici e nutrizionisti importanti come Michele Cinus, che ha seguito l’alimentazione di questi atleti e che ho curato io. A pranzo pasta all’olio con insalata di pomodori al basilico, pollo o tacchino ai ferri e una mela. A cena riso al vapore, lonza magra di maiale o manzo o vitello accompagnato con fagiolini, broccoli, carote, zucchine e melanzane al vapore con un filo d’olio. Nonostante i migliaia di chilometri di distanza, mi sento vicino alla mia Sardegna e cerco di essere punto di riferimento per tutti i sardi che ogni volta vengono in America».Così la collaborazione tra lo chef Daniele Senis e il nutrizionista Michele Cinus ha assicurato agli atleti una corretta alimentazione durante le gare: «Siamo orgogliosi di questa partecipazione – spiega quest’ultimo – e sono stati tantissimi gli emigrati isolani che sono andati a fare il tifo nell’arena TYR Wodapalooza creata ad hoc, nello scenario di South Beach. È stato un bell’esempio di forza e unione di intenti che unisce la Sardegna anche fuori dai suoi territori. Gli atleti sardi sono stati ammessi a partecipare alla gara dopo aver superato le durissime qualificazioni».

Daniele Senis, che sogna di aprire un ristorante a New York, ha incominciato in cucina a soli 14 anni, ad Alghero, dove ha frequentato la scuola alberghiera: «Ho fatto tante rinunce e all’inizio mi pagavano davvero poco, ma la voglia di imparare e di studiare era più grande di ogni altra cosa».

