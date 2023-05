Chef di Sant’Antioco e Cagliari in gara per la Tuna competition 

Si avvicina l’appuntamento con la diciannovesima edizione del Girotonno che si terrà a Carloforte dall’1 al 4 giugno.

L’appuntamento per eccellenza è con la Tuna Competition, la gara culinaria con piatto gourmet a base di tonno rosso. I Paesi che si sfideranno in cucina sono sei, per la prima volta saranno presenti al Girotonno Messico e Portogallo. Gli altri Paesi in gara sono Italia, Argentina, Giappone, Marocco. Per quanto riguarda l’italia il team tricolore è rappresentato da due chef sardi: Roberto Durzu, 29 anni, di Cagliari, e Simona Balia, 27 anni, di Sant’Antioco. La sfida tra chef sulle diverse declinazioni del prelibato tonno rosso inizierà giovedì primo giugno con la gara tra Marocco e Giappone, mentre il 2 si affronteranno Portogallo e Argentina e Italia con Messico. La finale, che incoronerà il Paese vincitore, si terrà sabato 3. A giudicare i piatti preparati dagli chef internazionali sarà una giuria tecnica, presieduta dalla food blogger e presentatrice televisiva, Chiara Maci, più una giuria popolare formata dai visitatori del Girotonno che, acquistando un ticket, potranno degustare i piatti degli chef esprimendo un voto. Le tre serate saranno arricchite da spettacoli gratuiti: il primo giugno si esibiranno i Nomadi, il 2 toccherà al comico Uccio De Santis e sabato 3 arriverà Raf. (a.pa.)

