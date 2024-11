Chef Deidda, nuova vita in Spagna 

Un’anima piena di sogni e la determinazione di chi non si accontenta mai. C’è un modo di dire che sintetizza questo concetto, questo provarci e volersi superare. Si dice “buttare il cuore oltre l’ostacolo” e lui, Stefano Deidda, quel cuore l’ha lanciato molto più lontano. «Sono uno che ha bisogno sempre di fare, cercare di raggiungere un obiettivo e di puntare al successivo. Ora ho deciso di sviluppare un progetto che fosse del tutto mio». Deidda racconta così la sua decisione di lasciare Cagliari e il Dal Corsaro, ristorante di famiglia che nel capoluogo ha sempre rappresentato una certezza gastronomica, con una stella Michelin (appena lasciata per strada per scelta) appuntata nell’insegna dal 2017 al 2024 compreso, visto che il ristorante, prima di chiudere i battenti, ha continuato a lavorare sotto la supervisione da remoto dello chef.

Il nuovo ristorante

Direzione Siviglia nel suo Yo, Cocina Contemporánea. Si, perché nella strada di Deidda si sono affacciate nuove opportunità, che l’hanno spinto a prendere la volta della Spagna, in quella Andalusia che con Cagliari condivide il sole e il carattere spontaneo. «Il Dal Corsaro è sempre andato bene, non ci potevamo lamentare, ma mi sono accorto che i miei genitori da soli non avrebbero potuto continuare: questo è un lavoro molto faticoso».

Dal Corsaro, infatti, è sempre stato un affare di famiglia, da quando nonno Filippo lo aveva aperto insieme a sua moglie Ester nel 1967: da allora le cose sono cambiate, gli eredi sono aumentati e anche i progetti da seguire insieme. E quando fai lo chef e hai studiato dai più grandi, forse hai bisogno di creare qualcosa che si identifichi al cento per cento con quello che sei diventato. «Ho scelto di aprire all'estero perché mi piacciono le cose difficili e le sfide. Avrei potuto farlo a Cagliari, ma volevo un progetto tutto mio, dove poter sviluppare quello che è, non solo il mio concetto di cucina, ma anche il mio concetto imprenditoriale. A Siviglia sono arrivato prima casualmente, poi mi ha stregato per la qualità della vita, la cultura e l’architettura. E mi sono detto: facciamolo qui».

Innovatore

Deidda nel 2023 parte alla volta dell’Andalusia e dopo due mesi trova il ristorante giusto: lo ristruttura, approfondisce la lingua e mette insieme una nuova rete di contatti. È pronto per partire, prima con una fase timida, con un approccio rispettoso del luogo e della clientela locale, poi carattere ed esperienza escono fuori dalla gabbia per creare un’offerta gastronomica in linea con lo chef, ma diversa, più matura.

Non c’è segno nella sua proposta delle radici sarde, se non per quel bagaglio culturale e pratico che si porta dietro. Yo è tutta un’altra cosa, rivoluzionario come lo è stata la carriera di questo giovane chef, che ha cominciato a buttare i semi di una nuova generazione di professionisti in un periodo in cui in Sardegna il “fine dining” era ancora qualcosa di sconosciuto. «I sivigliani ci hanno accolto bene, tanto che la nostra clientela oggi è all’80 per cento locale. Lavoriamo molto anche con i turisti: qualcuno è venuto perché ci aveva conosciuto a Cagliari». Una cucina italiana in Spagna? No, Deidda ha messo la sua tecnica al servizio di una cucina contemporanea diversa, dove i confini sono dettati dalla materia prima: «Sono dell'idea che quando si apre all’estero, bisogna raccontare il territorio nel quale ci si trova. Per questo abbiamo deciso di fare una cucina con prodotti locali, per far parlare la tradizione, la cultura e la storia gastronomica andalusa e spagnola, attraverso il nostro stile, raccontando la cucina locale con preparazioni inedite e uno stile pulito dove la tecnica è volta a mettere in risalto le materie prime con accostamenti personali». Cagliari dovrà rinunciare per sempre a questo genio creativo e alla sua cucina? «Non mi precludo nulla». Il futuro di Dal Corsaro resta incerto.

RIPRODUZIONE RISERVATA