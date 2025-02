Check-in e bagagli, nuove regole di Ryanair 

Ryanair cambia ancora. Dopo l’aggiornamento della politica sui bagagli di due anni fa – da allora si può portare in cabina gratuitamente solo uno zaino – ora la low cost modifica le regole che riguardano check-in e carta di imbarco. Novità che toccano da vicino i sardi, visto che la compagnia irlandese è la prima per numero di passeggeri trasportati anche nell’Isola.

Documenti digitali

A partire da maggio i viaggiatori dovranno necessariamente munirsi della carta d’imbarco digitale, che viene rilasciata dopo check-in online sull’App o sul sito ufficiale di Ryanair. La carta potrà essere scaricata sul proprio telefonino. La compagnia consentirà comunque di arrivare in aeroporto con i documenti cartacei, che però dovranno essere stampati per forza a casa: non sarà più possibile farlo in aeroporto. Una scelta che va nella direzione dell’eliminazione progressiva dei banchi del check-in, in modo da tagliare i costi.

Le sanzioni

Le regole più rigide e restrittive sono accompagnate da penali salate. Se parliamo di bagagli, ad esempio, i viaggiatori che non rispetteranno le indicazioni sulle misure di zaini e trolley dovranno pagare una maggiorazione di 70 euro. Non cambiano le dimensioni dei bagagli ammessi gratuitamente in cabina (40x20x25 cm), chi vorrà invece imbarcarsi con una valigia più grande (il massimo consentito è 55x40x20 cm) dovrà pagare – come già succede – al momento della prenotazione un sovrapprezzo che va dai 22 euro a biglietto in su.

Il caso

Nessuna multa, invece, in caso di una mancata partenza. In questi giorni sui social network è circolata l’ipotesi che Ryanair avesse previsto una sanzione di 120 euro nel caso un passeggero, dopo aver completato il check-in, non si presentasse alla partenza. Ma le cose stanno in maniera diversa: i 120 euro dovranno essere pagati solo dal viaggiatore che, arrivato in ritardo in aeroporto, vuole essere «riprotetto» sul volo successivo. A proposito: la compagnia specifica che «i banchi accettazione bagagli aprono al più tardi 2 ore prima dell’orario di partenza del volo programmato e chiudono 40 minuti prima dell’orario di partenza programmata». Dopo quest’ultimo termine non ci si potrà più imbarcare e per partire bisognerà prendere il volo successivo (questa volta, sì, pagando la penale).

Sulle nuove regole, in particolare quella del check-in, si potrebbero accendere i fari dell’Antitrust. Pochi mesi fa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva giudicato «ingannevoli» le indicazioni della compagnia aerea sulle condizioni applicabili al check-in online – in particolare sui tempi di disponibilità del servizio e sulle possibili multe -, costringendo Ryanair a rimborsare tutti i viaggiatori.

