Checco, un primo posto a Genova per volare alto 

Francesco Ferreli ha 18 anni, è un atleta con disabilità di Loceri e nei giorni scorsi ha vinto il trofeo Zita Peratti, competizione di ginnastica artistica e corpo libero che si tiene ogni anno a Genova. La sua è una bella storia. Ha iniziato a praticare la ginnastica a 9 anni con Ogliastra InForma.

Il Trofeo Zita Peratti un appuntamento speciale. Vince uno solo tra decine di atleti con disabilità. «Questo ci riempie il cuore di gioia – dicono da Ogliastra InForma – ma nonostante sia la seconda volta che portiamo il trofeo in terra sarda, stavolta è stato differente. Quest’anno Francesco ha compiuto 18 anni, e questa vittoria è come un segnalibro nella sua storia, un punto che divide ciò che è stato e ciò che sta per diventare. Ci lasciamo alle spalle il bambino che si avvicinava agli attrezzi con timidezza e ci ritroviamo davanti un giovane adulto che affronta la pedana con gli stessi occhi sognanti, ma più sicuro».

Nel 2017 la prima trasferta di Checco, proprio a Genova, per il Trofeo Zita, aveva bisogno dell’assistenza negli esercizi, di uno sguardo d'appoggio. «Oggi osservarlo è un’altra emozione: la stessa dolcezza, la stessa forza, ma una persona nuova. È cresciuto nei gesti, nella fiducia, nel corpo, nella calma. È cresciuto lui e insieme, siamo cresciuti anche noi».

Il programma portato da Checco quest’anno prevedeva Cavallo con maniglie, Corpo Libero e Volteggio. È passato da esercizi accompagnati a esercizi sempre più complessi svolti in autonomia. Il successo è di tutta la squadra, è un modello vincente per lo sport e per stare al mondo. «Il nostro prezioso istruttore Ismaila ci ha ricordato che quello di Checco è un bellissimo traguardo individuale che premia anche il gruppo. Questo trofeo ha dentro l’impegno di tutti e tutte, la squadra, gli allenamenti, le mani tese, le risate ma anche la fatica, e quell’energia collettiva che solo lo sport sa creare», concludono dall’associazione guidata dalla presidentessa Rita Concu.

