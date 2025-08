Checco Fele torna al Carbonia come dg 

Carbonia. Le sue ultime apparizioni al Carbonia erano coincise con una raffica di feste per i biancoblù: salto in avanti dalla Promozione all’Eccellenza, quindi l’anno dopo la vittoria del massimo campionato regionale e pure della Coppa Italia e il passaggio in Serie D. Era il 2019-2020. Forte del ruolo di icona del calcio cittadino, Checco Fele ora è il nuovo direttore generale dei minerari: 76 anni, è legato da sempre ai biancoblù, di cui dapprima è stato calciatore e poi allenatore nella promozione in Serie C2 nei primi anni ’80.

Il ritorno in società è stato sancito dal nuovo gruppo dirigenziale guidato dal presidente Andrea Meloni nell’ambito di una rivisitazione seguita alle dimissioni, a giugno, dell’ex presidente Stefano Canu. Fele non è l’unico reingresso: da registrare il ritorno in panchina dell’allenatore Graziano Mannu e quello di Sebastian Puddu nelle vesti di direttore sportivo. Trapela anche la data del raduno: il 10 di agosto. Potrebbe avvenire allo stadio municipale Zoboli ma ci sono dubbi legati alle condizioni pietose del manto erboso (lasciato in abbandono per quasi due mesi), per il quale il Comune ha deciso di intervenire con un fondo di circa 50mila euro per un ripristino radicale.

Nella migliore delle ipotesi il terreno di gioco potrebbe essere disponibile in settembre. Può essere che la squadra inizi la preparazione nel settore retrostante la porta nord. Top secret i nomi dei giocatori che affronteranno il campionato di Eccellenza.

