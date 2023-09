Che “X Factor” abbia inizio Ma in gara non ci sono sardi 

“X Factor”, atto sedici. Ha preso il via la nuova edizione del talent musicale targato Sky Uno. Tra i giudici, una sola novità rispetto alla scorsa edizione: insieme ai confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, torna Morgan, nove anni dopo la sua ultima partecipazione. Alla conduzione c’è Francesca Michielin. A dare il là alla puntata, le immagini che scorrono come stories Instagram per raccontare le emozioni e il viaggio verso Milano. Nota di cronaca: nessun sardo in questa prima sera.

Tra i protagonisti delle audition: Asia Leva e la sua cover di “I like It” della rapper americana Cardi B. Una performance energica per una giovane artista che, secondo Fedez, ha potenza, carattere e identità. C’è spazio anche per la commozione con Angelica Bove e “La Notte” di Arisa con la musica che diventa terapia per superare il dolore. Tra gli artisti più curiosi, ci sono gli “Animaux formidable”: coppia sul palco e nella vita, sound duo garage-fuzz-noise che ha trovato il gradimento dei giudici e del pubblico.

Tra le esibizioni da rivedere c’è quella di Elisabetta Mattia e la sua “Sorridi alla vita”, una canzone diventata un tormentone sui social del programma e quella dei Papercats con una cover un po’ stonata di “What's my age again” dei Blink 182. I primi battibecchi tra i giudici – Morgan e Dargen - arrivano a fine puntata. Ma lo show è appena iniziato.

