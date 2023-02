Che Villacidrese! Ferrini ko 

Ferrini 2

Villacidrese 3

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Manis, Cuccu (36’ st Murgia), Pisano (36’ st Atzei), Cogoni, Sigismondo (48’ st Boi), D’Agostino (19’ st Rostand), Argiolas, Bonu, Camba (19’ st Figos), Usai, Podda. In panchina: Murtas, Piselli, Zara, Pinna. Allenatore Pinna.

Villacidrese (4-4-2) : Quiriti, Pittau (12’ st Aru), Lussu, Caballero, Llanos, Bruno, Muscas (34’ st D. Pinna), Cirronis, Carboni, Lilliu, Echarri (17’ st Alfarano). In panchina: Ardau, Erbi, Ferrau, Aru, M. Pinna, Medda. Allenatore Mannu.

Arbitro : Bonomo di Collegno.

Reti : nel secondo tempo 3’ Muscas, 13’ Podda, 15’ Lilliu, 28’ Figos, 30’ Alfarano.

Note : ammonito Sigismondo. Recupero o’ pt - 5’ st. Spettatori 130 circa.

La Ferrini cade a sorpresa in casa per 2-3 per mano della Villacidrese e scivola al settimo posto. Le cinque reti giungono tutte nella ripresa. Nel primo tempo la Ferrin comanda il gioco: al 15’, D’Agostino calcia al volo alto. Gli ospiti si fanno pericolosi al 18’: Caballero taglia per Echarri, Manis esce in tuffo e sventa. Tra il 22’ e il 35’ due nuovi pericoli creati dalla Ferrini: dapprima, D’Agostino non inquadra lo specchio, poi Podda calcia di poco alto.

Ripresa show

Al 3’ della ripresa la Villacidrese va in gol: diagonale di Muscas, Cuccu non chiude in tempo, palla in rete. La gioia è effimera: già al 13’ Podda, riprendendo la respinta di Quiriti, insacca di piatto l’1-1. La Ferrini spinge ma è disattenta dietro: al 15’ buco in difesa, si infila Lilliu, pallonetto delizioso su Manis e l’1-2 è cosa fatta. L’ingresso del bomber Figos, una sentenza, terza rete da subentrato, tocco risolutore al 28’ in mischia per il 2-2, non basta. Infatti, al 30’ Alfarano, anche lui subentrato, calcia da destra, la palla, toccata da un difensore si impenna, scavalca Manis e regala agli ospiti il prezioso 2-3 della quasi salvezza.

