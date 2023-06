Che spettacolo a Olbia 

Lo spettacolo non è mancato e qualche sorpresa neppur, ieri al Molo Brin di Olbia, dove il Campionato Mondiale di Aquabike ha fatto tappa con il Grand Prix of Italy. Tradotto in numeri, un avvenimento fatto di oltre 135 piloti (provenienti da 25 paesi diversi) in gara, circa 600 persone arrivate in Gallura per offrire uno show che ha richiamato il solito pubblico di curiosi e appassionati.

I vincitori

La lieta sorpresa è il successo, nel Freestyle, dell’italiano Roberto Mariani che, spesso relegato al secondo posto, battendo il 5 volte campione del mondo e campione in carica Rashed Al Mulla e l’altro italiano Massimo Accumulo. Addirittura tre i francesi sul podio della Runabout Gp1 vinto da Francois Medori su Jeremy Perez (di nuovo sul podio con la bandiera con i 4 Mori in onore della moglie sarda) e Jean Baptiste Botti. L’Italia si è rifatta nella Runabout GP2: Manuel Reggiani ha conquistato il primo gradino del podio e Gianpaolo Terreo il terzo. Tra loro si è inserito il polacco Marcin Senda. Alejandro Prats Palau, spagnolo di Ibiza, si è agiudicato la classe Runabout GP4 davanti a Peter Dryjak e all’italiano Davide Pontecorvo.

l Runabout GP4 Ladies la vittoria è andata Nikola Dryjakova, con l’italiana Arianna Urlo sul secondo gradino del podio e la tedesca Michelle Dimov sul terzo. Una classifica disegnata dalla giuria che (dopo la gara) ha squalificato per moto non conforme la francese Clara Muchembled, che era stata vincitrice. Nella Ski GP1 ladies, doppietta francese con Jessica Chavanne su Estelle Poret e la campionessa iridata in carica, l’estone Jasmiin Ypraus, a completare il podio.

Le altre classi

Il danese Oliver Koch Hansen si è imposto nella Ski Division GP1 davanti al francese Mickael Poret e al connazionale Anders Keller. Due italiani sul podio di Ski GP2 dietro al vincitore il portoghese Goncalo Rodrigues: Andrea Guidi si è classificato al secondo posto, Matteo Benini al terzo. Le categorie minori Ski Division GP3 e GP4 sono state vinte rispettivamente dall’estone Mattias Reinaas e dal portoghese Goncalo Rodrigues. Questi ultimi hanno ricevuto, dal segretario generale della Federazione Motonautica Internazionale Thomas Kurth anche la medaglia di campione del mondo dato che Olbia è l’unica tappa al mondo a ospitare tutte le classi di tutte le categorie.

