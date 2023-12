Che spettacolo a Norbello: Stefanova e Oyebode su tutti 

Nickoleta Stefanova e Johnny Oyebode hanno vinto la quattordicesima edizione del “Trofeo Città di Norbello”. Due Top 12 assoluti che hanno richiamato atleti e atlete di riconosciuto valore in campo nazionale e non solo, e che hanno dato vita a match da applausi. Stefanova ha battuto in finale Tania Plaian 3-1. La azzurra numero 4 d’Italia (ex numero 1) vinta la fase a gironi ha sconfitto Arianna Barani e Wu Xinxin. Plaian ha superato prima Valentina Roncallo e, in semifinale, Tan Wenling nella partita più spettacolare e incerta, terminata 16-14 per la rumena al quinto set.

Oyebode, numero 7 nelle classifiche italiane, ha rispettato il pronostico. In finale ha superato il sorprendente Federico Vallino Costassa (numero 8) in tre set. Nei quarti ha eliminato Alvarez e in semifinale Baciocchi dove ha perso l’unico set della giornata. Vallino, superata la fase a gironi, ha battuto Massarelli e in semifinale il cubano Moises Campos. (m.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA