Che show al Tour! Van der poel precede Pogacar 

È il Tour de France dei giganti. L'olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la seconda tappa del Tour de France, Lauwin-Planque-Boulogne sur Mer di 209,1 km battendo nello sprint in salita i due grandi favoriti per la vittoria finale: il campione del mondo Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse olandese dell’Alpecin-Deceunink (team che con Jasper Philipsen aveva vinto anche la prima frazione) è anche la nuova maglia gialla e, per il gioco degli abbuoni, ha 4” di vantaggio su Pogacar e 6” su Vingegaard.

La tappa

Quella di ieri è stata una tappa spaventosamente “tirata”, con una media di 43,916 km/h fatta registrare nonostante il vento spesso contrario. La partenza è stata rimandata di 15’ per il maltempo. Grande tensione e grande nervosismo in gruppo con diverse cadute anche ieri e con lotta serrata nelle côte disseminate lungo il percorso, soprattutto nel finale, quando i due big, Vingegaard e Pogacar, hanno messo alla frusta i rispettivi domestique (Van Aert e Wellens, ma non soltanto loro) per alzare il ritmo e restare nelle primissime posizioni del gruppo. Philipsen ha provato a difendere la maglia gialla ma alla fine ha dovuto cedere ed è arrivato a 31”.

Gli italiani

Nello sprint in salita si è rivisto anche un buon Julian Alaphilippe (quinto), mentre Simone Velasco (Xds Astana), nono, è stato il miglior italiano. caduta nel finale senza conseguenze per Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek, arrivato a quasi 5’ da VdP, proverà a rifarsi già oggi, nella terza frazione, da Valenciennes a Dunkerque di 178,3 km. Il percorso totalmente piatto (una gpm di 4ª categoria nel finale) non inganni: a queste latitudini il vento può fare più danni di una salita.

Giro d’Italia Women

Intanto è scattato il Giro d'Italia Women 2025. La svizzera Marler Reusser (Movistar) ha vinto la prima tappa, una cronometro individuale di 14,2 km a Bergamo ed è la prima maglia rosa. Ha preceduto l’iridata belga Lotte Kopecky di 12” e la campionessa italiana Elisa Longo Borghini di 16. Oggi la seconda tappa, Clusone-Aprica di 92 chilometri.

