«Che serata spettacolare» 

Alessandro Deiola c'era il 6 maggio 2016, nel giorno della promozione conquistata al San Nicola battendo 0-3 il Bari, e ci sarà anche nella doppia sfida coi biancorossi che mette in palio l'ultimo posto in A. La particolarità di questi playoff fa sì che, come sette anni fa, lo stadio della partita decisiva sia lo stesso della festa con Rastelli, ma il centrocampista di San Gavino avverte come la storia non potrà essere identica: «Si rigioca a Bari, però ci sono ancora 180' di battaglia. Siamo pronti ad affrontarla, sette anni fa era diverso mentre ora è tutto un altro campionato», ha detto proiettandosi all'ultimo atto dei playoff. «Le emozioni sono tantissime. È stata dura ma siamo contenti di arrivare in finale, ora dobbiamo concentrarci subito su giovedì. Sarà una settimana importante: cerchiamo di recuperare bene tutte le energie e prepariamoci alla battaglia. Questa squadra non molla mai, la nostra forza è il gruppo dove ognuno è pronto ad aiutare l'altro». Un ringraziamento particolare va anche ai tanti tifosi che hanno popolato il Tardini, riempiendo il settore ospiti e non solo: «Sono il nostro dodicesimo uomo in campo, adesso più che mai abbiamo bisogno di loro».

Una squadra

Il Cagliari ha giocato 97 minuti evitando che il Parma prendesse il sopravvento e costruendo la qualificazione sulla memorabile rimonta di martedì scorso. Per Deiola nel passaggio del turno c'è una qualità che emerge: «Abbiamo sofferto tutti insieme e l'abbiamo portata a casa», il suo elogio al gruppo. «Ranieri ci ha portato tanta tranquillità, ci ha uniti e fatto stare sereni sotto tanti punti di vista. Ci siamo compattati, adesso siamo una squadra unita: siamo come una famiglia». Sulla doppia sfida: «All'andata siamo stati bravi nel secondo tempo ad aggredirli e non farli respirare, dopo aver faticato nel primo. La rimonta ci ha dato tanto entusiasmo, ma sapevamo che bisognava conquistare la finale al Tardini e l'abbiamo subito messa da parte. Siamo una grande squadra e un grande gruppo: i miei compagni di squadra non li cambierei con nessuno al mondo. Siamo stati eccezionali nel concedere pochissimo e portarci a casa la qualificazione».

Parola di ex

Deiola ha giocato a Parma nella prima parte di stagione 2018-2019, in prestito dal Cagliari prima di tornare in Sardegna: dieci presenze in gialloblù, tutte in Serie A. «Voglio fare i complimenti a loro, sapevamo di affrontare una signora squadra con tante qualità: abbiamo cercato di gettare il cuore oltre l'ostacolo». La partita è stata portata a casa di gruppo, ma in mezzo si è deciso molto. «Tutti quelli che giocano a centrocampo usano il cervello, per le qualità che hanno. Makoumbou è un grandissimo giocatore di qualità, io cerco di coprire le spalle a lui e Nández per cercare di dare equilibrio: posso giocare in qualsiasi ruolo. Poi loro sono liberi di giocare, sanno che qualsiasi cosa succeda hanno le spalle coperte». Per Deiola c'è la consapevolezza che questo passaggio del turno, per quanto ancora non decisivo, dica tanto: «Sono soddisfatto. È un qualcosa di spettacolare, ma ora ci aspettano due partite contro un avversario forte. La prima la giocheremo in casa e daremo tutto quello che possiamo per centrare il nostro obiettivo». Per il quale servirà il miglior Cagliari.