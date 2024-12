Che serata con Gemitaiz e MadMan E sabato a Cagliari arriva Tony Effe 

Sono le due e dieci di domenica quando Venc, uno dei dj resident, lancia l’ultimo disco del suo set all’Opera Music Forum alla Fiera di Cagliari. Il palco resta vuoto per qualche secondo, giusto il tempo di far salire Gemitaiz e MadMan. L’urlo della folla esplode (circa mille spettatori per una sala occupata in ogni ordine di posti) con il beat del primo pezzo che fa capire subito sia “Fuori e dentro”. Comincia così uno showcase nella prima di quattro date del Seven Urban Summit, la rassegna votata a tutte le sfumature del rap.

La coppia

Davide De Luca - romano, in arte Gemitaiz - e Pierfrancesco Botrugno - di Martina Franca, alias MadMan -, classe 1988, sono due volti della vecchia scuola hip-hop con un background chiaro e deciso. Nati nell’underground, capaci di uscire dalla nicchia e diventare fenomeni di massa nel senso migliore, collezionando feat (collaborazioni) con tanti big, anche fuori dal proprio genere.

Gemitaiz, longilineo, giubbotto e pantaloni di pelle, anfibi slacciati, maglia arancio e tatuaggi anche sul volto, si affianca a Madman, uno scugnizzo che trotterella sotto i riflettori con un giubbotto blu, maglietta grigia Represent e pantaloni larghi. L’alchimia, anche stilistica, è perfetta e cementata da anni di sodalizio. Il pubblico, giovanissimi ma anche trentenni e oltre, circa mille persone, non si risparmia. Canta, si muove, alza le mani, risponde all’invito di urlare. Gemitaiz è un pilastro per più generazioni. «Ha portato l’America in Italia» facendo scoprire a tanti teenagers la musica che consigliava. MadMan trascina col talento, snocciola rime veloci e robotiche. Rime che coincidono, beat dritti e frasi che richiamano storie personali, drammi e deviazioni esteriorizzati e universalizzati.

La scaletta

Un’ora circa di musica dal vivo accompagna l’Opera in uno dei weekend più freddi d’autunno. I rapper riscaldano, coprono gli spazi del palco, dialogano ogni tanto ma senza sermoni. Sono sulla scena da vent’anni e non è un caso che Gemitaiz chieda al pubblico di alzare le mani per chi fosse al suo live dieci anni fa. Le mani non sono poche, segno che quel filo non si è spezzato. Il dj abbassa ogni tanto il volume o applica un filtro e la platea canta senza esitazioni. Non è per nulla scontata questa comunione d’intenti in un viaggio che tocca tante stazioni: Pistorius, Veleno 6, Hollywood, Bolla Papale col freestyle di MadMan, Goal, Veleno 7, Toradol. “Ciao, amore ti mando un bacio” e comincia la poesia di “Senza di me”. Minuti esplosivi si alternano con altri emozionali. Finale con “Blue Sky”: “empatia pura non esiste modo con cui la si cura”. “Perché noi siamo il rap on demand" dissero tempo fa. Una domanda a cui Cagliari ha risposto, in attesa di un altro big, tanto diverso quanto capace di andare presto in hype: Tony Effe. Sarà all’Opera sabato prossimo, 15 dicembre. E chissà che non riparta da qui il dissing con Fedez...

