Che sera, Stefano De Martino! L’arte di saper fare spettacolo 

C’è anche Cagliari e la MusiCA Arena in Fiera per il primo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, organizzato in città da La Via del Collegio insieme a Impressioni.

“Meglio Stasera” è un debutto anomalo per chi è abituato a vederlo sul piccolo schermo: un palco, un ensemble di otto musicisti, due ballerini e due ballerine e un’ironia che ha subito sciolto la platea. «Il teatro è diverso dalla tv», ha confessato, «qui il pubblico cambia ogni sera, e allora siamo noi a dover migliorare».

Con monologhi, sketch e musica, De Martino ha intrecciato la sua storia personale ballando e cantando classici italiani, da Francesco De Gregori a Lucio Dalla, fino a Vinicio Capossela. Ha ricordato gli inizi a Torre Annunziata, i lavori umili, il calcio da terzino sinistro, il coraggio di iscriversi a una scuola di danza negli anni ’90. Tra battute e confessioni, ha citato Gigi Riva e Steve Jobs, raccontato la fatica delle audizioni, i “no” ricevuti, fino all’incontro decisivo con Maria De Filippi e il successo ad “Amici”, ma anche le tournée mondiali come ballerino.

Ironia e leggerezza: dalle battute sull’età della band alla donna del pubblico – l’ottantaduenne Ilia di Gergei – chiamata sul palco. Poi ancora l’infatuazione per Belen e le cadute. Il ritmo resta alto, un ibrido tra teatro-canzone, musical e one man show. Leggerezza e sfida: raccontarsi senza filtri, restituendo un messaggio chiaro: la passione ti viene a cercare. Come il suo pubblico, che dalla tv lo ha ritrovato anche a teatro.

