Che sera con Fabri Fibra, Rosa Chemical e Dardust  

Che dire: quando ieri Dardust ha cominciato a toccare il piano è stato un momento magico. Testimoni gli Scogli Rossi di Arbatax: prima di dare inizio al suo show ha voluto regalare al caloroso pubblico due pezzi suonati con il suo piano indossando un kimono. E più tardi ha indossato anche una maschera. Tutto parte di uno show studiato nei dettagli quello di Dardust artista, producer, pianista. Il suo è il primo concerto in Sardegna, lo ha detto quando ha dato il via allo spettacolo alle 21.12 all’Arabax Music Festival.Un viaggio musicale di oltre un’ora attraverso le sue diverse anime artistiche.

Gli show

Eclettico, eccentrico grintoso: alle 22.35 è uscito Rosa Chemical e diciamo la verità chi c’era ha assistito a un bel casino: con “Polka”, “Rose e Rovi”, “Britney”, “Londra” e ovviamente “Made in Italy”. C’è stato spazio anche per una ballerina di pole dance durante il suo show esplosivo di un’ora. Nei suoi pezzi infuocati gridano la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l'amore libero. Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, classe 1988, rompe ogni schema e cavalca una musica dedita al “politicamente scorretto” . Ha lasciato il pubblico di Arbatax senza fiato, una grande performance. E poi quando quando mancavano 20 minuti alla mezzanotte è salito sul palco Fabri Fibra con l’insperabile dj Double S, con le sue rime a infiammare il pubblico. Con i suoi pezzi ha ripercorso la sua carriera ventennale che lo ha reso un artista unico, da “Mr Simpatia” a “Caos”. Un pioniere che ha cambiato i gusti e la visione di una generazione e trasformato il rap in cultura. E anche ad Arabax ha fatto il fenomeno . Che spettacolo con “Propaganda”, “Pamplona”, “Stelle” è stata un’ onda che andava a tempo senza perdere una rima.Ha chiuso la seconda serata del festival che ha contato circa 7 mila presenze il giovanissimo rapper Paky.

Stasera

Ultimo appuntamento della quattro giorni di musica no stop al piazzale Scogli Rossi. Si chiude questa notte la seconda edizione dell’Arabax Music Festival. I protagonisti saranno Boomdabash e Deejay Time. Secondo la scaletta ufficiale ad aprire le danze dalle 19 ci saranno i dj resident Gaiaz, Frabo dj, Oneto, Pinelli, Suella. Dalle 22:15 ci si scatenerà per bene con Noche de Perreo che lasceranno spazio alle 23 ai Boomdabash, una delle band più apprezzate e della scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. Non ci sarà il tempo di riprendersi perché sarà il gran ritorno di Deejay Time con i mitici quattro; Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso pronti a far ballare dall'una sulle note delle hit più famose degli anni '90 e della musica dance. E poi musica fino a tarda notte con Stingo.

RIPRODUZIONE RISERVATA