Che ritorno della Medilav Obiettivo playoff scudetto 

Un girone d’andata difficile con soli 28 punti in diciassette giornate e un ritorno invece da protagonista, con tredici successi e un pareggio all’attivo, hanno consentito alla Medilav di guadagnare il terzo posto (pur condiviso con l’Arcade Ret. Vintage) nel torneo Over Libertas Caam. Con vista (privilegiata) sui playoff scudetto. «Abbiamo sbagliato molto all’andata, raccogliendo molti pareggi. Poi nel girone di ritorno è cambiato l’atteggiamento e il modo di giocare. Ci sono stati degli accorgimenti tattici in tutti i reparti, abbiamo anche cambiato modulo». Emanuele Carboni, 41enne esterno sinistro dei selargini, spiega il cambio di rotta di una squadra, che a inizio stagione è partita con obiettivi importanti. «L’ambizione c’era sin dall’inizio del campionato. La squadra è stata rifondata con l’arrivo di sette nuovi giocatori proprio con l’obiettivo di vincere». Il terzino, che è anche il diesse della società del presidente Mariano Laconi, dal 2020 veste la maglia della storica squadra selargina. Sui campi dei tornei amatoriali dal lontano ’94, prima nell’Msp, poi dal 2019 nella Libertas Caam. Dall’età di 6 anni Carboni corre sulla fascia sinistra, dai tempi de La Salle, per poi passare al Monserrato e a Selargius.

Dirigente-giocatore

Il ruolo di difensore esterno non gli ha impedito di andare a segno per due volte in stagione. Ma i gol non sono stati un problema per la squadra allenata da Valentino Carta. Delle 74 reti segnate dalla Medilav in trentaquattro partite (secondo miglior attacco) ben 35e sono state messe a segno da Giovanni Lorusso (ex Primavera del Cagliari ed ex Verona). «E gioca pure da attaccante esterno, figuriamoci se avesse giocato da prima punta», sorride Carboni, che guarda già alla seconda fase. «Non temiamo nessuno, Muppet, Jupiter e Arcade sono le squadre da battere. Da parte nostra c’è la consapevolezza di poter fare bene. Abbiamo la rosa al completo, poi si sa che in un partite secche può succedere di tutto».