Che ritmo, ci sono gli Skatalites a Cagliari 

Appuntamento davvero speciale domani all’Inout Music Club di viale Marconi a Cagliari. Il cartellone organizzato da Jazz in Sardegna per Que Viva Big Band accende i riflettori sul leggendario gruppo giamaicano degli Skatalites. Sul palcoscenico una line up da brividi: Ken Stewart: hammond, piano; Larry McDonald: percussioni; Val Douglas: basso; James Smith: tromba; Vin Gordon: trombone; Matty Frenchy: chitarra; Anat Pradhan: sassofono; Sparrow thompson: batteria.

A distanza di lunghi decenni anni dalle loro registrazioni rivoluzionarie, i leggendari Skatalites tornano a fare musica con il loro Diamond Jubelee Tour per celebrare i sessanta anni di ska, il genere musicale originario della Giamaica. Ska, rocksteady, reggae… tutto è iniziato con gli Skatalites. La Giamaica ha esercitato un’influenza straordinaria sulla musica popolare mondiale per oltre sei decenni, e gran parte di questo impatto profondo può essere attribuito al lavoro pionieristico e sperimentale di questi musicisti virtuosi. Quando nel 1964 un gruppo di musicisti si unì per fare musica insieme, nessuno avrebbe immaginato che quella che sarebbe diventata la band più influente nella storia della Giamaica. Da quel momento The Skatalites hanno intrapreso un viaggio straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale mondiale, mantenendo tutt’oggi una presenza iconica nella musica popolare giamaicana. Gli Skatalites sono stati la band indispensabile per tanti divi dei primi anni ’60, inclusi nomi indimenticabili come i Wailing Wailers di Bob Marley.

