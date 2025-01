Che risate oggi e domani con Cullin 

Tutto pronto stasera al Teatro Lirico di Cagliari di via Sant’Alenixedda per lo spettacolo “È inutile a dire!” nato dalla penna dell’attore Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e capace di registrare il costante tutto esaurito in ogni suo appuntamento.

Oggi e domani (alle 20.30) l’attore e regista cagliaritano porterà ancora una volta in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ’e Proccu, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. “È inutile a dire!” nasce con la volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando i problemi e le fragilità da cui è afflitta la attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

RIPRODUZIONE RISERVATA