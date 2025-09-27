«Che rammarico, i ragazzi meritano un’altra classifica» 

Sassari. «Ci aspetta un’altra settimana di grande fatica mentale, vissuta con rammarico e rabbia», dice nel dopo gara il tecnico Michele Pazienza, sollecitato a rispondere dopo una sconfitta per certi versi simile ad altre: «In questo momento i ragazzi per quello che stanno dando meriterebbero di lavorare in un altro clima e con una classifica diversa, ma il calcio è fatto così. Si vive di risultati, dobbiamo metterci qualcosa in più tutti». Il riferimento è soprattutto alla fase offensiva: «Visto che è praticamente impossibile non prendere neppure un tiro in porta dobbiamo creare qualche pericolo in più, portare qualche giocatore in più sopra la linea della palla, che sia la mezzala o il quinto di centrocampo. Dobbiamo arrivare di più al tiro anche coi centrocampisti esterni, ma devono avere condizione e serenità».

Quindi l’analisi dettagliata: «Ho scelto Nunziatini al posto di Mercadante perché è una soluzione provata sia in fase di ritiro sia perché è un mancino e per fisicità può adattarsi a fare anche il braccetto della difesa e aiutare la manovra. Idda veniva da due partite e aveva speso tantissimo». Sulla Torres che ha creato di più quando era in inferiorità numerica, risponde: «Secondo me la squadra si è comportata bene. In 10 contro 10 magari le aspettative erano diverse, devi creare situazioni di pericolo, mentre in inferiorità numerica gli avversari abbassano la guardia e poi c’è più spazio per le ripartenze».

Su rotazioni e cambi l’allenatore rossoblù specifica: «Con le rotazioni i ragazzi stanno giocando quasi tutti, vuoi per infortuni, vuoi per scelte mie. L’unico che non ha avuto l’occasione di farlo è Zambataro ma deve perché deve trovare la condizione giusta, l’altro giorno in allenamento ha accusato un affaticamento e questo dice molto sulla sua condizione attuale. Carboni è un rifinitore, con caratteristiche uniche in questa rosa, però nel calcio non basta solo questo. Ha bisogno di crescere come personalità e deve mettere forza per esprimere le sue caratteristiche al meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA