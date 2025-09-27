VaiOnline
Dopo gara.
28 settembre 2025 alle 00:52

«Che rammarico, i ragazzi meritano un’altra classifica» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. «Ci aspetta un’altra settimana di grande fatica mentale, vissuta con rammarico e rabbia», dice nel dopo gara il tecnico Michele Pazienza, sollecitato a rispondere dopo una sconfitta per certi versi simile ad altre: «In questo momento i ragazzi per quello che stanno dando meriterebbero di lavorare in un altro clima e con una classifica diversa, ma il calcio è fatto così. Si vive di risultati, dobbiamo metterci qualcosa in più tutti». Il riferimento è soprattutto alla fase offensiva: «Visto che è praticamente impossibile non prendere neppure un tiro in porta dobbiamo creare qualche pericolo in più, portare qualche giocatore in più sopra la linea della palla, che sia la mezzala o il quinto di centrocampo. Dobbiamo arrivare di più al tiro anche coi centrocampisti esterni, ma devono avere condizione e serenità».

Quindi l’analisi dettagliata: «Ho scelto Nunziatini al posto di Mercadante perché è una soluzione provata sia in fase di ritiro sia perché è un mancino e per fisicità può adattarsi a fare anche il braccetto della difesa e aiutare la manovra. Idda veniva da due partite e aveva speso tantissimo». Sulla Torres che ha creato di più quando era in inferiorità numerica, risponde: «Secondo me la squadra si è comportata bene. In 10 contro 10 magari le aspettative erano diverse, devi creare situazioni di pericolo, mentre in inferiorità numerica gli avversari abbassano la guardia e poi c’è più spazio per le ripartenze».

Su rotazioni e cambi l’allenatore rossoblù specifica: «Con le rotazioni i ragazzi stanno giocando quasi tutti, vuoi per infortuni, vuoi per scelte mie. L’unico che non ha avuto l’occasione di farlo è Zambataro ma deve perché deve trovare la condizione giusta, l’altro giorno in allenamento ha accusato un affaticamento e questo dice molto sulla sua condizione attuale. Carboni è un rifinitore, con caratteristiche uniche in questa rosa, però nel calcio non basta solo questo. Ha bisogno di crescere come personalità e deve mettere forza per esprimere le sue caratteristiche al meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 