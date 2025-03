Che “Putiferio”! Rettore a Cagliari sabato 5 luglio 

Il “Putiferio” di Rettore arriva in Sardegna e fa tappa questa estate all’arena concerti della Fiera Campionaria di Cagliari. L’appuntamento è per sabato 5 luglio alle 21 e a curarne l’organizzazione sarà il Bflat di via del Pozzetto, il club che ha esteso oltre le sue mura invernali l’attività concertistica. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Boxofficesardegna.it.

Il concerto parte dall’ultimo album dell’artista “Antidiva putiferio” (uscito lo scorso 10 gennaio 2025 e prodotto da Warner Music) per toccare poi tutta la sua produzione.

Cantautrice e icona della musica italiana, Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio 1955. Si è fatta strada per il suo stile irriverente e trasgressivo e, come in tanti ricorderanno, ha conquistato il pubblico negli anni ’80 con successi come “Splendido Splendente” o il “Kobra” con il suo testo a doppio senso.

Negli anni successivi, nonostante le sfide personali, tra cui problemi di salute, Rettore è rimasta un punto di riferimento per la musica italiana (nel 2021 e nel 2024 è tornata a Sanremo nella serata della cover), continuando a pubblicare album e a esibirsi. Con un seguito di fan fedeli, è oggi celebrata come un'icona di libertà espressiva e creatività, capace di interagire con intere generazioni di artisti.

