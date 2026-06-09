Che passione per l’impasto: c’è il Pizza day 

Torna a Selegas il “Pizza day”, festival dedicato agli appassionati della pizza fatta in casa promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per sabato e tra i momenti più attesi c’è il contest gratuito che decreterà il “Miglior pizzaiolo amatoriale del Pizza Day 2026”.

La sfida è aperta a chiunque si cimenti per passione nella preparazione della pizza. Nella scorsa edizione il titolo è andato ad Anna Casti di Villacidro. L’anno precedente, in occasione della prima edizione della competizione, il primo premio era stato assegnato a Maurizio Soi di Senorbì. Per quest’anno gli organizzatori si aspettano una partecipazione ancora più numerosa. Sarà una vera sfida all’ultima pizza all’insegna della creatività, della qualità degli impasti e della valorizzazione degli ingredienti a chilometro zero per promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio.

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