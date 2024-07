«Che opportunità essere a Cagliari» 

Saint Vincent. Appena arrivato in Sardegna ha festeggiato il suo 24° compleanno nel giorno dell’amichevole contro la Primavera, senza giocare. Michel Ndary Adopo, con l’accento sulla prima “o”, è arrivato nel nostro paese quando aveva 17 anni. «Per gli italiani è più facile chiamarmi Michel, in Francia mi chiamavano Ndary, ma va bene comunque». Si sprecano le battute sul cognome, ma lui ci scherza nell’intervista ai canali social del Cagliari. Nel paese transalpino la giovinezza sino all’arrivo al Torino e poi a Bergamo. «Due piazze con tifosi appassionati come a Cagliari. Mi ha sorpreso molto quanti tifosi ci fossero il giorno del nostro arrivo all’aeroporto, ben oltre la mezzanotte, sono molto fortunato, è una grande opportunità».

Centrocampista, nel Toro ha fatto anche il difensore. «A centrocampo posso giocare sia in una mediana a due che da mezzala in un trio, mi metto sempre a disposizione per la squadra». La fisicità è la sua dote migliore ma Nicola sa già cosa vorrà da lui. «Il mister mi chiede di andare forte in pressione, di mettere intensità nelle due fasi di gioco, cerco di farlo al massimo». Nato a Villeneuve-Saint-Georges, vicino a Parigi, alcune presenze con le giovanili transalpine, sogna di giocare in nazionale, ma non sa ancora quale: Posso giocare per la Francia, la Costa d’Avorio e il Senegal».