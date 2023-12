Che meraviglia la parlata cagliaritana 

«I sessant’anni che ricorrono dalla pubblicazione de “La città del sole” di Francesco Alziator (Cagliari, 1909-1977), un testo fondamentale per riconoscere usi, costumi e tradizioni locali, scritto da un grande intellettuale che per primo si occupò in maniera approfondita e su basi scientifiche della lingua cagliaritana», sottolinea il giornalista Tonino Oppes, «costituiscono un anniversario propizio per presentare “Sa lingua de Casteddu, chistionai e scriri”, curata dalla Fondazione Sardinia per l’editore Domus de janas, ad opera di Daniela Mereu, docente di linguistica generale all’Università di Torino, di Paolo Flavio Zedda, poeta estemporaneo nella tradizione campidanese a mutetus, e di Fabio Usala, traduttore, interprete e docente di sardo».

L’incontro

La presentazione de “Sa lingua de Casteddu, chistionai e scriri”, composto da due volumi interamente scritti in sardo cagliaritano con la traduzione in italiano a fronte, arricchiti da un prezioso apparato iconografico e da contenuti audio per approfondire la fonetica accessibili con il Qr code, si è svolta venerdì pomeriggio nella Sala consiliare del Palazzo civico. Fra le personalità politiche presenti l’assessora alla cultura, Maria Dolores Picciau, e il vicesindaco e assessore Giorgio Angius, che ha sposato l’augurio del sindaco, Paolo Truzzu, che nell’introduzione al primo volume scrive: «L’auspicio è che il libro entri davvero nelle scuole, nel mondo delle associazioni e dei circoli culturali che, con le loro attività, innervano la società civile arricchendo di contenuti nuovi l’azione politica e amministrativa».

«Nel primo volume», riporta Bachisio Bandinu, presidente della Fondazione Sardinia: «Daniela Mereu, studiando la fonetica-fonologia e anche la morfologia, evidenzia come cambino il suono e la forma delle parole. Alcune pagine, leggendole a voce alta, suggeriscono una scoppiettante musicalità con giochi di apertura e chiusura di vocali e di ritmi di sillabe». Del resto, come conferma Mereu, «Tra il sardo e l’italiano non c’è intercomprensibilità linguistica, ovvero un parlante nativo di italiano difficilmente capirà la parlata sarda. Questo perché tra questi due sistemi linguistici esiste una rilevante distanza strutturale, nel senso che le due lingue sono molto diverse per quanto riguarda tutti i livelli linguistici, dalla fonetica e fonologia, alla morfologia, alla sintassi, al lessico».

L’ampia seconda parte del primo libro si sviluppa come una raccolta di poesie commentata e divisa per generi (poesia amorosa, satirica e religiosa, il sardo cagliaritano come koinè, testimonianze sulla poesia popolare), seguita da una antologia di autori e delle loro opere. Scrive Paolo Zedda: «La poesia popolare campidanese è strettamente legata a schemi metrici e moduli compositivi verosimilmente autoctoni e molto antichi. Le strutture di uso più frequente sono i mutetus nelle sue varianti, le cantzonis nelle forme a curba e a torrada e i gocius».

Grammatica

Lo studio della grammatica è al centro del secondo volume, realizzato da Fabio Usala, che spiega: «Questo lavoro cerca di porsi come strumento didattico di base per far avvicinare la gente alla lingua, rivolto anche ai principianti, nonostante una grammatica sia un libro tecnico. In questo lavoro tenteremo di mettere assieme la nostra esperienza di studiosi della lingua sarda, l’esperienza di altri più colti di noi e il nostro vissuto come cagliaritani e conoscitori di Cagliari. Cercheremo di evidenziare le peculiarità che caratterizzano la parlata di Cagliari e la contraddistinguono rispetto alle altre, in una rassegna che non potrà essere completamente esaustiva ma che cercherà di proporsi come aiuto nella didattica delle scuole cagliaritane e nei lavori e nelle ricerche future che vorranno seguire lo stesso percorso».

