«Che mazzate la morte della moglie e l’addio a Berlusconi» 

«Emilio Fede è stato un grande maestro di giornalismo. Mi trattava male, mi cazziava, è vero, ma lo faceva perché mi voleva bene. Potrei raccontare centinaia di episodi, ma oggi prevale il dolore per i famigliari e per la figlia Sveva, di cui sono amico». Paolo Brosio è commosso mentre ricorda l’ex direttore del Tg4, con cui ha lavorato per diversi anni. «Quando gli dissi che avevo firmato con la Rai e che avrei lavorato con Fazio per “Quelli che il calcio” mi tirò dietro una macchina da scrivere e per poco non colpì la sua segretaria». L’inizio fu quasi anonimo: «Avevo conosciuto Berlusconi e gli avevo mandato un curriculum. Arrivai a Milano 2 in mezzo a una nebbia che non avevo mai visto. Fede mi diede il testo scarno di un’agenzia chiedendo di farne un servizio. Andò bene, mi trasferii a Milano e iniziai a lavorare per lui, ma quella ragazza che nel frattempo era diventata mia moglie mi lasciò, perché Fede mi faceva girare il mondo. Il nostro - prosegue - era un rapporto di amore e odio. Lui era professionalmente innamorato di me, perché gli ricordavo lui da giovane, e mi ha modellato come argilla da bravo cronista. D'estate mi invitava nella sua villa di Capri, andavamo in barca e c’era anche la moglie Diana, una donna di grandissima cultura. La sua morte e l’allontanamento da Berlusconi furono per lui una mazzata incredibile. Che riposi in pace».

Bruno Vespa preferisce ricordare il giornalista che, arrivato in Rai poco più che ventenne, divenne ben presto uno dei volti più noti della tv. «Era molto più grande di me - dice all’Ansa - Faceva parte della primissima generazione dei giornalisti Rai, insieme a Sergio Zavoli. Una generazione da cui tutti noi abbiamo imparato qualcosa. Le sue trasferte africane diventarono in qualche modo mitiche, se ne parlava in redazione». Lavorarono insieme nella redazione di Tv7: «Siamo stati per parecchi anni dirimpettai di scrivania ed ho ricordi fantastici della parte meno nota della sua carriera. Non sapeva solo stare in video. Realizzò grandi inchieste, a partire da quella sull’uso di un farmaco per gonfiare la carne, la famosa bistecca agli estrogeni». Fede approdò poi alla conduzione del Tg1 e nel 1981 ne diventò direttore pro tempore, fino al 1983. «Arrivava sempre un po’ tardi, non era tanto puntale - aggiunge Vespa - Ricordo che si truccava, si preparava e andava in video con la padronanza assoluta che aveva e che gli ha portato una grande popolarità». Infine una sottolineature del lato umano di Fede, che è sempre stato un grande viveur: «Aveva una grandissima gioia di vivere. Ricordo che nelle settimane libere andava in giro per l’Italia perché era un grande appassionato giocatore di poker. Allora, lì in redazione, lui e due suoi amici si riunivano in riunione per decidere dove andare a giocare la volta successiva».

