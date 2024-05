Che lo show abbia inizio 

ALGHERO. All’antivigilia della partenza del 21º Rally Italia Sardegna, passeggiando nel cuore di Alghero non è difficile capire perché il parco assistenza vista mare del round tricolore del Wrc viene definito il più bello del Campionato del Mondo Rally. E in attesa che domani si apra l’edizione 2024 della manifestazione valida come sesto round iridato, ieri e oggi gli 87 equipaggi in gara sono impegnati nelle ricognizioni - con vetture stradali - del percorso, che prevede, come vedremo 16 prove speciali e 266 chilometri cronometrati. Ma da questa mattina il villaggio del rally si animerà, con l’apertura del parco assistenza e di tutti gli stand ospitati del Lungomare Garibaldi. Alle 17.30, ai Bastioni, le foto degli equipaggi, ma il clou della giornata sarà dalle 19.30 in poi, con la cerimonia di partenza che sarà seguita dalla parata nelle vie cittadine. Il percorso, come sempre, è disegnato da Tiziano Siviero, una garanzia. Domani alle 8 si comincerà con lo shakedown alla Ittiri Arena, poi, alle 13.30 il via alla gara.

I concorrenti

A sfilare in pedana, nell’ordine, le 8 Rally1 Hyundai (Neuville, Sordo e Tänak), Toyota (Ogier, Evans e Katsuta) e Ford (Fourmaux e Munster), poi le 42 Rally2, le 5 Rally3, le 18 vetture dei protagonisti dello Junior Wrc, le 12 Rally4 e le 2 Rally5. Otto gli equipaggi sardi, tra cui quello del sempre presente Francesco Marrone, navigato da Francesco Fresu (Peugeot 208 T16). Al via anche le Skoda Fabia di Giuseppe Dettori e Carlo Pisano e di Costantino Mura e Marco Demontis, Liceri-Mendola su Ford Fiesta R3, Biancu-Mazzone su Renault Clio R3 e le Peugeot 208 R4 di Schirru-Salis, Mara-Tendas e Pusceddu e Veronica Cottu, figlia del navigatore Paolo, impegnato nel Wrc2, su Skoda Fabia Evo, alle note di Giuseppe Pozzo.

Gli altri eventi collaterali

Come ormai da tradizione, la Delegazione Sardegna Aci Sport ha scelto il venerdì pomeriggio del Ris per le premiazioni di tutti i piloti e navigatori vincitori dei titoli regionali e nazionali. Un appuntamento che sarà ospitato a Casa Aci/Sardegna dalle 17 in poi. Oggi, invece, si comincerà alle 15 col Convegno della Coldiretti sull’olio di Sardegna, poi l’esibizione del Coro di Mores (sul podio). Alle 18.10 la sessione autografi a casa ACI/Sardegna. A questi si sommano gli appuntamenti del Ris Green di domani e sabato, dai corsi di guida in sicurezza in programma alla Pista del Corallo, ai Workshop di Cosmesi Naturale tenuti da Manuela Pisanu alle conferenze su turismo green, energie rinnovabili e mobilità sostenibile.

