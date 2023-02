«Che liti con Cossiga, ma era un grande» 

«Vede, lì io dico che in politica è importante la professionalità, la serietà. Come in tutti i lavori. Nello sport un perfetto esempio è Ranieri».

La butta sul calcio, ma per buttarla in politica: «Ho visto che al Cagliari è tornato Ranieri», dice Pier Ferdinando Casini alla vigilia del suo arrivo in Sardegna, «sono contento. Io tifo Bologna, ma in serie B il mio preferito è il Cagliari».

E come mai?

«Per simpatia fin dai tempi di Riva, per affetto verso la Sardegna. Ora anche perché stimo Ranieri: è un po’ il simbolo di quello che dico nel mio libro».

In che senso?

«Vede, lì io dico che in politica è importante la professionalità, la serietà. Come in tutti i lavori. Nello sport un perfetto esempio è Ranieri».

Il libro di cui parla l’ex presidente della Camera (“C’era una volta la politica”, Edizioni Piemme) è appunto l’appassionato racconto di un professionista della vita parlamentare, che non si vergogna di esserlo. Anzi: «Per anni ci si è illusi che il dilettantismo potesse prendere il posto della competenza, che il radicamento territoriale non servisse, che l’antipolitica potesse sostituire la politica. I fatti hanno dimostrato che le cose non stanno così».

Quindi era meglio prima?

«Il mio non è un messaggio nostalgico: il titolo, un po’ provocatorio, serve a dire che, per cambiare le cose, non ci sono altri meccanismi che non siano la politica. E vuole restituire onore a chi in questi anni ha subìto il pregiudizio di chi voleva liquidare tutto e tutti, producendo solo insuccessi».

Non è successo proprio per colpa della classe politica?

«Certo, la cattiva politica ha aperto la strada all’antipolitica. Il vero errore della fase berlusconiana, caduti i partiti della Prima Repubblica, fu non creare nuovi soggetti radicati nella società. Abbiamo accettato che i partiti personali sostituissero quelli in crisi».

Si è mai pentito di aver scelto Berlusconi, all’epoca?

«Chi non si pente mai, o è Superman o è un cretino. Speravo che si potesse radicare nel centrodestra un’area di centro, vicina al popolarismo europeo, che portasse a un’alternanza democratica tra un partito socialista di modello tedesco e un popolarismo a sua volta ispirato a quel modello».

E invece?

«L’epilogo è stato diverso, e la dimostrazione è che oggi abbiamo un governo di destra. Legittimamente, votato dagli elettori: ma è di destra, senza ammiccamenti al centro. Io, quando ho capito in quale direzione andava il centrodestra, ho messo a rischio il mio seggio andando a creare, tra Veltroni e Berlusconi, un terzo polo ante litteram».

Non andò bene.

«Beh, ma non si facciano paragoni col terzo polo di oggi: all’epoca Berlusconi era all’apice del suo potere, era un po’ più difficile».

Giorgia Meloni però proviene da un’esperienza di partito più tradizionale.

«Sicuramente è cresciuta a pane e politica. Oggi però verifica in prima persona la differenza che c’è tra i propositi che si possono avanzare quando si è all’opposizione, e la durezza del governo del Paese».

Come valuta i suoi primi mesi da premier?

«Il suo problema è avere una classe dirigente adeguata a governare. Gli episodi recenti ci inducono a dire che sia un po’ in difficoltà su questo. Di lei, ciò che condivido di più è la postura occidentale: ha capito che è inutile perdere tempo con Orban, e che l’Italia deve stare dove è sempre stata, cioè coi grandi Paesi a determinare una politica che non può essere che europea e atlantica».

Nel solco di Draghi.

«Ma direi nel solco della migliore tradizione politica italiana. Per essere chiari: Giorgia Meloni a Kiev mi piace».

Letta e Bonaccini, per averla definita “capace”, sono stati molto criticati nel Pd.

«Polemiche precongressuali, ma fondate sul niente. Hanno detto che è capace, beh, se non lo fosse non avrebbe preso il 30% dei voti. Era un’ovvietà».

Lei, eletto col Pd, non voterà alle primarie. Perché?

«Perché sono un indipendente, iscritto al gruppo Pd per rispetto dei 250mila bolognesi che mi hanno votato. Tra loro molti votano Bonaccini, molti Schlein: io rispetto tutti ma la mia storia è diversa, inutile sovrappormi alle scelte del Pd».

Che differenze vede tra Bonaccini e Schlein?

«Elly Schlein ha il pregio della novità, in un partito che deve innovare. Bonaccini ha il pregio di essere una persona sperimentata che ha vinto battaglie dure contro la destra, e che ha governato bene».

Come può il centrosinistra riconquistare il consenso?

«Oggi c’è un’alleanza, seppure un po’ scalcagnata, che è quella di governo; e una non-alleanza, i tre partiti entrati in ordine sparso in Parlamento e divisi anche alle Regionali. Se non si cambia il meccanismo elettorale, in queste condizioni la competizione non esiste. È chiaro che l’opposizione non può fare un cartello di “no”, dovrebbe fare anche un cartello di “sì”. Ma non è semplice, perché su temi come il reddito di cittadinanza o il Superbonus le visioni sono molto diverse».

Ma è ancora ipotizzabile il campo largo?

«Largo o stretto, il nodo sono i contenuti. Se un campo largo ha contenuti banali pur di mettere insieme tutti, non serve a niente. Per creare una seria alternativa, tutti devono rinunciare a qualcosa. Per ora siamo all’esposizione delle bandiere, più che al progetto di alleanze alternative».

Nel libro dedica varie pagine a Francesco Cossiga.

«È un uomo che ha fatto la storia d’Italia, e ha avuto il merito di intuire l’epoca storica che stava arrivando e ciò che la classe dirigente della Dc non aveva ancora capito. Ma a forza di picconare forse gli è mancata la pars construens ».

Ma avevate rapporti aspri?

«Direi agrodolci, ma ci siamo sempre voluti bene, poi abbiamo avuto epici scontri, specie quando voleva che entrassi nell’Udr. Disse alla Rai “Casini si occupa di donne e non di politica”: io risposi “forse è meglio che cominci a occuparsene anche lui, così staremo tutti più tranquilli”».

Poi siete riusciti a ricucire?

«Ma sì, con Cossiga potevi litigare aspramente, poi ci facevi la pace e magari ti regalava un tappeto sardo, o un coltello. Se ti beccava nel giorno o soprattutto nella notte sbagliata, ti disintegrava. Ma il mio rapporto con lui era ottimo».

E con Berlusconi?

«Con lui ho sempre avuto rapporti buoni anche quando abbiamo litigato. Nel 2008, quando mi divisi da lui, gli dissi che i nostri valori non erano in vendita. Credo che abbia apprezzato il fatto che io agissi in campo aperto, rischiando di non tornare in Parlamento. Non ho preso i suoi voti per poi mollarlo il giorno dopo».

Lei ora si occupa molto di politica estera: come vede la situazione ucraina?

«È drammatica, perché è l’Occidente sotto attacco. C’è un fronte esterno, quello di Putin, della Cina, di chi non vuole il contagio della democrazia ai propri confini. E poi c’è l’insidia interna: è chiaro che la democrazia è malata, se negli Usa e poi in Brasile chi ha perso le elezioni dà l’assalto al congresso. Proprio ripartendo dalla vicenda ucraina dobbiamo ricostruire l’identità e i valori di un Occidente in crisi».

Lei viene spesso indicato come il prossimo capo dello Stato, poi le cose vanno in altro modo. Le pesa?

«No, mi fa piacere godere della stima di tanti. Il libro si apre con l’applauso dei miei colleghi in Parlamento durante le ultime elezioni per il Colle. Ma dico sempre che non esiste una categoria di aspiranti presidenti della Repubblica, esiste solo quella dei presidenti eletti. Il resto non conta».

Cosa pensa del presidenzialismo?

«Mi auguro che non si tocchi mai il ruolo del presidente della Repubblica, se c’è in Italia un’istituzione che ha funzionato bene è quella. Deve restare una figura super partes: trasformarla in un elemento divisivo della democrazia italiana, con l’elezione diretta, sarebbe una follia totale».

