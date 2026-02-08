VaiOnline
La partita in cornice.
09 febbraio 2026

Che impresa quella volta all’Olimpico 

Il 3 dicembre 1967, al termine di una partita divertente, emozionante e nel finale movimentata, il Cagliari batte - prima volta all’ Olimpico - la Roma per 3-2. I rossoblù, tra le squadre più in forma (straripanti in Mitropa Cup con un 6-0 al Banik Ostrava) meritano la vittoria sprecando anche un’infinità di occasioni da rete. Ma nell’analisi della partita non si può prescindere dalla strepitosa prova di Nenè. Il brasiliano è incontenibile, applaudito a scena aperta anche dai 50.000 presenti sugli spalti.

La cronaca: dopo che al 5’ Riva sbaglia clamorosamente solo davanti al portiere, all’8’ il Cagliari va in vantaggio. Greatti - assist di Nenè - prova il tiro da 15 metri, Ginulfi si tuffa in differita ed è gol. Al 15’ la Roma pareggia: Carpenetti al volo di destro batte Pianta da dentro l’area. Il Cagliari domina e Cappelli salva 2 volte sulla linea su Rizzo e Longoni. Al 30’ il 2-1, Nenè, servito da Rizzo, entra in area e scaglia un destro che fa secco Ginulfi. Nel 2º tempo al 68’ il 3-1: sempre Nenè, dopo una splendida galoppata sulla fascia destra vanamente inseguito da Ferrari, entrando in area serve Riva che di stinco insacca. Al 72’ Peiró, il migliore dei suoi, accorcia le distanze. Nel finale scazzottata tra Ginulfi e Boninsegna: espulsi entrambi. Il Cagliari vince e vola verso l’alta classifica.

