Che grinta, avvocatessa Poët Peccato però per le trame gialle un po’ così... 

La prima vittima di una sentenza è proprio lei, donna che alla fine dell’Ottocento si laurea in Giurisprudenza e si iscrive all’albo degli avvocati. Per poco, perché presto arriva la dichiarazione di illegittima iscrizione. Inizia così “La legge di Lidia Poët”, produzione italiana firmata Groenlandia per Netflix che arruola Matilda De Angelis (una Lidia agguerrita, seducente) ed Eduardo Scarpetta, il misterioso giornalista che le farà da spalla e non solo, e li inserisce in una magnifica Torino. La vicenda della prima avvocata italiana diventa il pretesto per una serie crime che strizza l’occhio al rosa mentre denuncia le convenzioni dell’epoca. Se il cast convince senza appello (compreso Pier Luigi Pasino nel ruolo del recalcitrante fratello Enrico Poët), ciò che zoppica sono invece le trame gialle. La recitazione è volutamente fuori dai canoni del contesto storico, così come la colonna sonora, ma ciò che stride è la semplicità con cui vengono a galla gli indizi, quasi fortuiti, e la risoluzione dei casi è addirittura ovvia. (gr. pi.)