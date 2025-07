«Che gioia, sono tornato finalmente a casa» 

Un misto di gioia e riconoscenza, stanchezza e preoccupazione. Ha pianto Alessio Rosa, 51enne di Assemini, quando è arrivato mercoledì notte all’aeroporto di Elmas. Il malato di Sla ne ha fatta di strada: ha trascorso 780 minuti in volo, percorrendo in una sola giornata 9.820 chilometri per fare ritorno dalla Thailandia nella sua terra d’origine: «Non speravo che in così poco tempo il mio desiderio si sarebbe avverato. Ringrazio tutti coloro che hanno reso questo possibile».

A lavorare al suo rientro in Italia sono stati Paolo Dionisi, ambasciatore d’Italia a Bangkok, il capo della cancelleria consolare Andrea Conti e il deputato Salvatore Deidda: «L’onorevole ha pagato il biglietto Bangkok-Roma - ha raccontato Rosa - mentre la tratta Roma-Cagliari mi è stata offerta da Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato di Ita Airways».

L’arrivo

Erano le 22.40 quando l’aereo con a bordo Rosa è atterrato a Elmas. A prendersi cura del malato di Sla, sono state Monica e Barbara, addette della “Sala Amica”, il servizio di assistenza a terra che la Sogaer garantisce ai passeggeri disabili e a ridotta mobilità.

Dopo aver atteso i bagagli, le due assistenti hanno accompagnato Alessio Rosa, seduto su una carrozzina, fuori dall’aeroporto. Ad attenderlo c’era l’amica Maria Elena. Il caloroso abbraccio tra i due ha suggellato l'amicizia dimostrata, seppur da lontano, in un periodo, per Rosa, di costante decadimento fisico e impoverimento economico: «Lo sto aiutando con una raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe», ha detto lei che, insieme al marito, ha preso in consegna le due valigie che custodiscono i pochi oggetti di proprietà dell’asseminese.

La diagnosi

Alessio Rosa era partito un anno da da Assemini, distrutto dalla morte dei suoi genitori: aveva venduto la casa di famiglia e aveva investito tutto in un ristorantee a Surat Thani nel sud della Thailandia. Poi il malore e la diagnosi: «Ipotesi di Sclerosi laterale Amiotrofica».

I segni clinici sono compatibili, ma per avere certezza della diagnosi si dovranno attendere nuovi esami e indagine genetica. Debolezza e atrofia muscolare agli arti sono tipici di un motoneurone compromesso, ossia quella cellula del sistema nervoso centrale che controlla i muscoli volontari e, in parte, quelli lisci (come quelli del cuore) essenziali per tutti i movimenti del corpo: locomozione, deglutizione, respirazione e parola.

In Thailandia non aveva nessuno che potesse aiutarlo. Da qui il suo appello raccolto dai social: «Voglio trascorrere quel che mi resta da vivere ad Assemini, la mia città».

Il ricovero

Adesso gli accertamenti verranno fatti al Policlinico dove, Alessio Rosa è stato trasportato a bordo di un’ambulanza arrivata da Assemini, con 4 volontari della “Confraternita di Misericordia”, tra i quali c’era anche il presidente Vincenzo Ricciardi. «I medici mi sottoporranno a tutte le visite. Spero di non finire per strada dopo che mi faranno uscire da qui», ha concluso Rosa. Preoccupato ma felice.

