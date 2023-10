«Che gioia essere una mamma sobria» 

«Era il 20 ottobre 1990 quando dissi: crolli il mondo devo farcela». Quel giorno Simonetta Uccheddu, classe 1966 di Santadi, decide di cambiare la sua vita. Prima era schiava della bottiglia, oggi aiuta chi ha problemi con l’alcol: 180 persone ospitate a casa per sostenerle, oltre 30 mila persone incontrate per lo stesso motivo e una vita da sobria a disposizione del prossimo.

Quando ha iniziato a bere?

«Le prime birre sono arrivate quando avevo 10 o 11 anni, più per divertimento che per altro. Avevo un carattere espansivo, ero molto giocherellona. Andavo a lavorare in campagna o a cercare funghi per venderli. Mi sono fidanzata giovanissima con Giuseppe che poi ho sposato all’età di 18 anni».

In quel periodo l’alcol che ruolo aveva?

«Da piacere si è trasformato in dipendenza e già a 17-18 anni non ne potevo più farne a meno. Sono arrivata a bere anche 30 a birre al giorno».

Dopo il matrimonio cosa succede?

«Rimango subito incinta. Una gravidanza con grandi complicazioni dovute all’alcol. La bambina, Federica, nasce sotto peso e io rimango ricoverata con lei per diverso tempo. In quel periodo non bevevo durante il giorno, ma la notte riuscivo a bere anche 7 o 8 birre».

Che madre era?

«Con le prime due figlie una mamma “finta”. Assisterle era un problema perché dovevo combattere con le bottiglie. Il mio organismo richiedeva l’alcol ed assistere una bambina da alcolista era molto difficile, spesso non riuscivo neanche a tenerle in braccio».

Poi cosa è successo?

«Dopo la nascita della seconda figlia, Veronica, avvenuta nel 1988, mio marito mi disse: “O smetti di bere o ognuno va per conto suo”. Sono felice che l’abbia detto. Più forte dell’alcol ci son stati l’amore e le bambine».

Come andò?

«Giuseppe parlo con il medico di famiglia Vincenzo Sallustro che gli suggerì di recarsi presso il dispensario alcologico di Don Diaz a Carbonia. Incontrai il dottor Giorgio Madeddu che mi disse: “Non siete più soli”. Iniziai a frequentare i gruppi di auto mutuo aiuto tre volte alla settimana. Continuai a bere ancora per quattro mesi sino a quando il 20 ottobre decisi di smettere per sempre. E ad oggi son 33 anni di sobrietà».

Fu tutto così semplice?

«No. I 6 mesi successivi furono i più brutti della mia vita. L’astinenza non è semplice però frequentare il gruppo fu fondamentale».

Com’è cambiata la tua vita

«Dal giorno alla notte. Ho iniziato a dedicarmi agli altri. Appena hanno conosciuto la mia storia, in tanti tra dottori, centri, sacerdoti, hanno iniziato a chiamarmi per sapere come avessi fatto. Io ho iniziato ad andare in giro a recuperare chi aveva bisogno, tantissimi li ho ospitati a casa e qualche decina di migliaia li ho incontrati per strada o a casa loro. Nel 1995 con mio marito abbiamo deciso di avere una terza figlia, Giorgia. Ho scoperto che fare la madre da sobria è un altra cosa».

Oggi come vivi?

«Oggi lavoro come Oss presso una struttura di Nuxis e non smetto di dedicarmi agli altri con l’associazione “Amici della vita”. Ho deciso di raccontare la mia storia nel libro “Io, la bottiglia e la Vita”» (presentato ieri alla Giornata della sobrietà a Nuxis, ndr) .

Che consiglio dai a chi prova a combattere l’alcolismo?

«È un consiglio che do a tutti, in particolare alle donne che vengono etichettate peggio degli uomini: non abbiate vergogna a rivolgervi a persone di fiducia per essere ascoltate e iniziare un percorso. Io grazie alla mia famiglia e ai gruppi di auto mutuo aiuto ho realizzato tutti i miei sogni e tutti lo possono fare».

