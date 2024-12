«Che gioia cucinare per i nonnini» 

Dagli alunni dell’alberghiero un posto a tavola e un sorriso per i nonnini del centro anziani. È il regalo di Natale degli studenti dell’istituto “Alessandro Volta” di Arbus che ieri hanno cucinato per gli ospiti della casa di riposo, fra l’altro vicini di casa. Ragazzi in prima linea che hanno scelto di dedicare il loro tempo a un’esperienza professionalizzante e altruista, creando un’atmosfera di festa nel periodo in cui le iniziative di solidarietà si moltiplicano. E il commento dei nonni: «È stato bello vedere la mensa trasformata in un ristorante, e avere tanti nipoti cuochi e camerieri che hanno cucinato solo per noi».

Allegria contagiosa

L’allegria che i ragazzi hanno creato ieri mattina nella casa di riposo è stata contagiosa. I 19 ospiti, dagli 80 ai 99 anni, non sapevano della festa organizzata per loro: per alcuni la commozione è stata forte, la si leggeva negli occhi lucidi e persino in qualche lacrima di gioia che ha bagnato il viso. Poi tutti a tavola accompagnati dagli alunni che per l’occasione hanno avuto la delicatezza di togliersi l’uniforme bianca da chef: «È stata – spiega Lorenzo Melis, studente – una forma di protezione verso i nostri invitati. Voleva essere un momento insieme fra nonni e nipoti, e un camice bianco avrebbe potuto togliere quella familiarità che ha ispirato l’iniziativa. Nei visi, nei gesti e nelle parole degli ospiti ho rivisto la mia nonna che non c’è più, e mi manca da morire». Una sua compagna, Asia Orrù, aggiunge: «Una bella esperienza che dovremmo ripetere spesso, soprattutto per gli anziani che non sempre possono abbracciare i parenti, magari lontani per lavoro. Tutti ce l’hanno chiesto, noi vi aspettiamo». Invito confermato dall’educatrice del centro, Emilia Pusceddu: «Abbiamo accolto con piacere la proposta della scuola. E vista questa prima esperienza c’è la massima disponibilità a continuare in questo percorso».

Il menù è stato semplice, scelto dal responsabile del centro per tutelare la salute degli ospiti: come primo piatto un risotto al pomodoro, poi una morbida omelette con contorno di verdure, frutta di stagione, dolcetti sardi.

Il progetto

I veri protagonisti sono stati i futuri chef, che fuori dai banchi di scuola hanno saputo conquistare i “clienti speciali”: «L’obbiettivo – spiega l’insegnante di sala e di vendita, Monica Deidda – è preparare i ragazzi a un comportamento corretto al ristorane. I clienti non sono tutti uguali: è importante cogliere le differenze e soddisfare le richieste di ciascuno. Oggi i nostri studenti hanno toccato con mano come ci si comporta con le persone più fragili». Il prof di cucina, Raffale Altamura, racconta: «Questa giornata vuole essere il segno di una comunità presente, dove c’è bisogno di gioia, calore umano, affetto e solidarietà. Sono valori che la scuola ha il dovere di trasmettere. Sentimenti che completano la professionalità».

